ZASTRAŠUJUĆE /

Proširila se snimka s A1 koja ledi krv u žilama, policija otkrila o čemu je riječ!

Crni automobil jurio je u suprotnom smjeru, pratila ih je policija pod rotirkama u paralelnoj traci

15.12.2025.
13:30
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Čitatelj Net.hr/dubrovački Dnevnik
Društvenim mrežama proširila se jutros snimka na kojoj se vidi crni osobni automobil kako autoputom A1 juri u suprotnom smjeru. U stopu ga prati policija vozeći autoputom u usporednoj traci u pravom smjeru. 

Dobili smo i snimke iz Zagvozda. Čitatelj nam je poslao video na kojem se vidi kako su uspjeli zaustaviti vozilo, a na njoj se vidi i skupina ljudi. Proširila se informacija da je riječ o migrantima.. 

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su nam da su u službene prostorije Postaje granične policije Trilj dovedene osobe koje su se nalazile u osobnom vozilu. 

Ilegalno ušli u Hrvatsku?

Naveli su da su te osobe bile s vozačem koji je jutros na A1 u pokušaju bježanja policijskim službenicima.

"Policijski službenici su postupali zbog postojanja sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. Kaznenog zakona. Prema prvim informacijama s terena u događaju nema ozlijeđenih osoba. U tijeku je kriminalističko istraživanje događaja", odgovorili su nam iz policije.

Pojednostavljeno - policija ih je pratila jer su sumnjali da su ilegalno ušli u Hrvatsku. 

