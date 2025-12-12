Omiljeni negativac na TV-u: Čavku iz ‘Divljih pčela’ glumi uspješni glumac i docent Davor Pavić

U najnovijim epizodama RTL-ove serije 'Divlje pčele' Šušnjara pod svaku cijenu pokušava dovesti tvornicu u Vrilo, a zbog njegovih poteza Katarina se opet nalazi u opasnosti. Njegova supruga Anka ovaj put na meti ima Jakova Vukasa, a njihov sukob otvara prostor za nove Šušnjarine smicalice. U međuvremenu, Čavka stiže u kavanu tražiti Domazeta nasamo, što dodatno budi sumnju inspektora Sikirice. Kod Ante donosi loše vijesti, svjedoči Nikolinim poduzetničkim pokušajima i potom o svemu izvještava Marka koji zbog toga plane od bijesa.

Lik Milana Čavke utjelovljuje splitski glumac Davor Pavić, a iako je riječ o „negativcu“ koji izaziva snažne emocije, Pavić kod publike dobiva iznenađujuće puno simpatija.

Foto: Tom Dubravec

„To što čujem me jako raduje i čini me zahvalnim… trudim se biti fokusiran i donijeti istinitost lika na ekran“, kaže glumac, dodajući da ne čita komentare po društvenim mrežama jer mu to, kako kaže, čuva mir – bilo da su pozitivni ili negativni. Naglašava i da Čavka nije jednodimenzionalni lik: „Bit će tu šarolik dijapazon dramskih situacija i emotivnih zavrzlama.“

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lik razvija kombinacijom mašte, intuicije i tehnika naučenih na Akademiji. „Kad to pomiješate s odličnim tekstom, dobijete Milana“, kaže Pavić. Osim glume, Pavić je i docent na Umjetničkoj akademiji u Splitu, gdje predaje Scenski govor. Kaže da mu pedagoški rad pričinjava ogromno zadovoljstvo: „Ponosan sam što sada stojim s druge strane i znanje prenosim mladim studentima. To iskustvo me ispunjava i kao čovjeka i kao umjetnika.“ Objašnjava da mu iskustvo predavanja pomaže i u glumi jer ga vodi da bude otvoreniji, hrabriji i spremniji suočiti se s vlastitim sumnjama tijekom procesa stvaranja uloge.

Foto: Tom Dubravec

Iza njega je niz kazališnih i televizijskih projekata, međunarodnih produkcija i filmova, no Divlje pčele prvi su mu veliki televizijski angažman u Hrvatskoj. „Jako sam sretan i zahvalan na ukazanoj prilici. Najviše me veseli što sam okružen divnim ljudima – od kolega do ekipe iza kamere – i što gradim nova prijateljstva“, kaže.

Za njega je gluma najljepši posao na svijetu jer spaja kreativnost, emociju i jedinstven odnos s publikom: „Moćan je taj trenutak između glumca i publike u kazalištu, a pred kamerom je poseban jer ostaje zauvijek zabilježen.“ Na kraju, uz osmijeh dodaje dalmatinsku mudrost: „Kod nas se kaže: ‘Mali, tribat ćeš ti pojist puno pure da bi narasta’. Mislim da se kao glumac još uvijek razvijam – i da će tako biti cijeli život.“

Foto: Tom Dubravec

Seriju ‘Divlje pčele’ gledajte od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.