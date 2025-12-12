FREEMAIL
TRANSFORMACIJA I POL /

Ante iz 'Života na vagi' i dalje izgleda odlično: Podijelio fotografije sa sinom

Ante iz 'Života na vagi' i dalje izgleda odlično: Podijelio fotografije sa sinom
Foto: Rtl

Propuštene epizode Života na vagi dostupne su na platformi Voyo

12.12.2025.
20:35
Hot.hr
Rtl
Ante Radović, finalist devete sezone popularnog RTL-ova showa Život na vagi, i danas izgleda odlično, a najnovije fotografije s druženja sa sinom to samo potvrđuju.

Ante iz 'Života na vagi' i dalje izgleda odlično: Podijelio fotografije sa sinom
Foto: Rtl

Deveta sezona donijela je niz inspirativnih priča, a Antina je bila jedna od najzapaženijih. Ovaj 43-godišnjak iz Kaštel Sućurca hrabro se pojavio pred kamerama odlučan promijeniti život iz temelja. U show je ušao sa 164,6 kilograma, boreći se sa svakodnevnim bolovima i ograničenjima, no od prvog je dana pokazao nevjerojatnu upornost.

Pod vodstvom trenera i uz potpuno nove prehrambene navike, napredovao je iz tjedna u tjedan. U jednoj od igara izborio je dodatnih 1,4 kilograma prednosti na vaganju, što mu je dalo važan vjetar u leđa. Do finala je stigao kao četvrti finalist, a vaga je tada pokazala 124,9 kilograma — ukupno je izgubio 39,7 kilograma, odnosno 24,1 posto svoje početne težine. Iako je natjecanje napustio u 44. epizodi, njegova stvarna pobjeda bila je mnogo veća: povratak zdravlju.

Gdje je Ante danas? 

Nakon što su se kamere ugasile, Ante nije odustao. Nastavio je trenirati i zadržao nove navike, a najvažniji napredak osjetio je na zdravlju. Dugotrajni bolovi u leđima, koji su godinama utjecali na njegovu kvalitetu života, gotovo su nestali. Sam je rekao da se osjeća "preporođeno".

Danas je aktivan, pokretan i uživa u vremenu sa sinom. Nedavno su zajedno posjetili advent u Benkovcu, gdje je i nastala serija novih fotografija.

Ante iz 'Života na vagi' i dalje izgleda odlično: Podijelio fotografije sa sinom
Foto: Rtl

Propuštene epizode Života na vagi dostupne su na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Iz HAK-a upozorili vozače zbog uvjeta na cestama: 'Te maglene zavjese su opasne situacije'

Život Na VagiGubitak KilogramaRtlVoyo
TRANSFORMACIJA I POL /
Ante iz 'Života na vagi' i dalje izgleda odlično: Podijelio fotografije sa sinom