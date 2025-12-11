Željko se oglasio nakon Đurđina odlaska: ‘Htjela me poniziti, a ponizila je sebe’

Farmer Željko iz RTL-ova showa 'Ljubav je na selu' ispričao je svoju stranu priče nakon što je Đurđa napustila njegovo imanje.

"Ona se pokupila i otišla. To nije moj problem što se tako ponašala. Ta je kuća stara 200 godina, a ja sam je kupio prije četiri, pet godina. Renovirao sam je koliko sam mogao. Svi su bili zadovoljni – i Nada i Sara – jedino Đurđa nije", rekao je Željko za RTL.hr.

Tvrdi kako je glavni problem bio dijeljenje kupaonice te da je Đurđa, prema njegovu mišljenju, svjesno potaknula cijelu situaciju jer je znala da bi mogla ispasti iz showa.

"Njoj nije odgovaralo što mora dijeliti kupaonicu, tu je bio problem. Znala je da je sljedeća na redu pa je sve inscenirala kako bi sama otišla. Stvarno sam se potrudio oko svih i želio da im bude lijepo. Njezino ponašanje me iznenadilo", poručio je.

Dodaje kako stepenice nisu bile razlog nezadovoljstva, nego upravo kupaonica.

"Stepenice nisu bile problem, nego to što nije imala svoju kupaonu. Okrenula se protiv mene, a ja sam joj uvijek pomagao. Htjela me poniziti, a zapravo je ponizila sebe", izjavio je farmer.

Na kraju je istaknuo da je sve što ima stekao vlastitim radom.

"Radio sam puno da bih nešto imao za sebe i svoju djecu. Kakva-takva, ali to je moja kuća", zaključio je.

