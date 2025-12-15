Vjesnik je u stanju labilne ravnoteže, što ako puhne jači vjetar? 'I jedna i druga metoda nose određene rizike'

Ministar Branko Bačić najavio je našoj Katarini Brečić da će hitno rušiti Vjesnik, a sada se ne čini da je to tako hitno. Katarina je objasnila kako je ministar je gostujući u RTL-u Danas nedugo nakon požara rekao da će se Vjesnik vrlo brzo srušiti, a onda naknadno rekao da moraju imati spremnu dokumentaciju u tri do četiri tjedna i da bi Vjesnik mogao biti srušen u ovoj godini. No sada vidimo da prije 15. siječnja nećemo imati niti metodu rušenja niti izvođača.

Čini mi se da je u pozadini ove priče želja i visoka pažnja pridana javnoj nabavi, cijelom postupku kako se ne bi napravila neka greška u koracima, kako se ne bi vukli repovi u rušenju Vjesnika kako se ne bi moglo kasnije propitkivati. Na pitanje raste li opasnost od urušavanja, Katarina kaže da su stručnjaci upozoravali da jači vjetar ili manje podrhtavanje mogu srušiti dio Vjesnika, urušiti ga, pa čak i da izađe iz onog perimetra sigurnosti i što više vrijeme prolazi to je veći problem.

Ipak, više o tome zna Mario Todorić iz Centra za potresno inženjerstvo. Odgovorio je na pitanje bi li već srušio Vjesnik da je u toj poziciji.

To je jasno svima

"Od samog prvog dana je bilo jasno da se neboder mora srušiti. To je jasno i vlasnicima nekretnine i ministarstvu, a i Državni inspektorat je to potvrdio svojim nalazom, odnosno naredbom da se neboder mora ukloniti. Bitna je razlika je li to rušenje vrši privatni sektor ili, kako se u ovom slučaju radi, ministarstvo koje raspolaže javnom nekretninom i javnim novcem. Pretpostavljam da njihova odluka mora biti krajnje transparentna i pažljivo odmjerena kako ne bi kasnije bilo nekih naknadnih reperkusija", objasnio je, a na pitanje koje su najveće opasnosti koje sada Vjesnik predstavlja, kaže:

"Neboder je sada u stanju jedne labilne ravnoteže. On može ovako stajati, ali neko manje podrhtavanje tla, jači vjetar ili dodatne degradacije materijala koje se sad na njemu događaju mogu dovesti do nekontroliranog urušavanja njegovog dijela ili možda i nebodera u cjelini. Stoga smo i odredili ovaj perimetar, sigurnosne koridore oko Vjesnika da nema pristupa u zonu urušavanja", objasnio je.

Dobra vijest je da u proteklih mjesec dana nije bilo pomicanja konstrukcije.

Koja je metoda bolja?

"Mi smo ugradili mjernu opremu pa preko monitora možemo pratiti eventualne promjene na neboderu. Međutim ti podaci nam nisu dovoljni. Radi se o konstrukciji koja je izgubila svoju duktilnost i ako dođe do urušavanja nebodera, to je jedna krta konstrukcija i urušavanje se može dogoditi u nekoliko sekundi bez prethodnih značajnijih deformacija", kaže. Na konstataciju da se eventualno urušavanje ne može spriječiti, samo je komentirao:

"Neboder se mora srušiti i tek tada ćemo svi biti mirni". Što se tiče dvije metode rušenja, strojnog i miniranja i o tome koje su prednosti i koje su mane, Todorić je sumirao:

"Dobra je stvar da je tržište odreagiralo, imamo 18 informativnih ponuda. I jedna i druga metoda nose određene rizike, Vrednovat će se brzina, sigurnosne mjere i rizik koje nosi i jedna i druga metoda. Jako bitne su reference firmi o uklanjanju ovako bitnih građevina, a manje će biti bitna cijena", rekao je.

Objasnio je da iako samo miniranje ide brzo, priprema ne i toliko brzo. Treba izbušiti nekoliko tisuća rupa.

"Trebamo pustiti ljude unutra koji bi bili izloženi toj opasnosti, a tu se postavlja i pitanje recikliranja materijala koji će biti razgrađen, pitanje mora li se prije toga ukloniti kompletna aluminijska fasada, ostaci stakla i preostali namještaj", zaključio je.