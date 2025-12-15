Građani bijesni, je li ovo vandalizam ili nekultura? 'Pitao bi ga je li normalan'

Razrovano groblje, razbacan šljunak i snimke 20-ak nadzornih kamera pokazale su da je za sve kriv za sada nepoznati vozač koji se usred bijela dana odlučio provozati po šibenskom gradskom groblju Kvanj.

Pritom je upao u meki šljunak, pa je jedva i izišao iz avanture za koju još uvijek nije poznato iz kojih se razloga u nju i upustio.

Na šljunak razbacan po novim grobnicama i razrovane staze između njih u redovitom obilasku naišao je direktor groblja i začudio se, pa je odmah išao pregledati snimke nadzornih kamera koje su brzo razriješile misterij. Sve je razrovao automobil u vožnji grobljem u subotu oko 14 sati.

"Imao je asistenticu"

"Ovdje su grobnice gdje su ljudi platili između 10 i 14 tisuća eura, auto je široko koliko staze između grobnica. Dakle, tu su mogle biti štete neviđenih razmjera", smatra direktor "Čempresa" Šibenik Joško Vuković i dodaje da se nepoznati vozač, ako je i zalutao, mogao vratiti unatrag kada je došao do šljunka, ali nije to učinio pa je jedva iz njega i izišao, a pri tome mu je pomagala i jedna starija žena koja je u jednom trenutku izišla iz automobila.

"Ona mu je bila nekakav asistent. Na kameri smo vidili da ona ovu kantu ovde doslovno je bacila, ona je njemu davala, motirala mu gdje će i kako će ući i on ovde i priko novih grobnica, iša preko toga brda, saša na cestu", rekao je Vuković.

Nije riječ o starijoj i teže pokretnoj osobi, smatra Vuković, jer je nemoćnim osobama inače na raspolaganju nekoliko invalidskih kolica ako ne mogu hodati do grobnica najmilijih, a žele ih posjetiti.

Foto: Screenshot/rtldanas

Nekultura ili vandalizam?

"To je teška nekultura, ja bih rekla, ništa drugo. I vandalizam, nego što je nego vandalizam? Apsolutno. Vidiš da je groblje, ne možeš reći da si pogriješio, piše sve, nacrtano je, označeno", smatra Jadranka Luketin koja redovito iz Primoštena dolazi na očevu grobnicu u Šibenik, a slična je mišljenja i Šibenčanka Anita Morović.

"Mislim da to svakako ne priliči ni mjestu ni trenutku jer ovdje su naši pokojni, mi se ovdje dolazimo pomoliti za njih, za naše duše i sve. I svaki takav način ponašanja remeti jedno takvo mjesto", rekla je Anita.

Vandal ili vozač koji se nije snašao? Teško je definirati i kakav je prekršaj počinio osim što je mogao nanijeti materijalnu štetu vlasnicima grobnica.

Foto: Screenshot/rtldanas

Identitet vozača i dalje nepoznat

"Ja toga čvika ne bi kaznija. Mislim, nema tu kazne, nego pitat ga kakva ti je svijest uć usred groblja s autom. Dakle, što bi rekli ljudi, jesi li normalan?!", čudi se Vuković koji je na čelu šibenskih groblja već 12 godina i ovakvo što još nije vidio.

Snimke nadzornih kamera na kojima se jasno vidi i da je automobil njemačkih registarskih oznaka dostavljene su šibenskoj policiji iz koje su nam kratko poručili da "provode izvide u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja i utvrđivanja identiteta vozača".