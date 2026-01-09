FREEMAIL
BIO JE PRESKUP?

Bio je velika želja Modrih, ali je umjesto u Dinamo otišao u Španjolsku

Bio je velika želja Modrih, ali je umjesto u Dinamo otišao u Španjolsku
Foto: Mutsu Kawamori/aflo/profimedia

Za Sarajevo je Guliashvili odigrao 69 utakmica u kojima je namjestio 15 i zabio 23 pogotka, a Racing je za njega platio 2,5 milijuna eura te 15 posto od sljedećeg transfera

9.1.2026.
16:59
Sportski.net
Mutsu Kawamori/aflo/profimedia
Iako se najavljivalo kako bi gruzijski reprezentativac i kapetan Sarajeva Giorgi Guliashvili mogao završiti u Dinamu, to se ipak neće dogoditi.

Kapetan Sarajeva će umjesto na Maksimir put prvoplasirane momčadi drugog ranga španjolskog prvenstva Racinga, koji će pokušati vratiti u La Ligu nakon 15 godina. Racing Santander je tradicionalno veliki španjolski klub koji je od 1993. do 2012. samo jednu sezonu proveo izvan prvog ranga. U zadnje vrijeme klub su snašla teška vremena, ali izgleda kako bi se napokon mogli vratiti u najviši rang, a nadaju se da će im akvizicija iz Sarajeva, koja ih je stajala 2,5 milijuna eura + 15 % od budućeg transfera, u tome pomoći.

Za Sarajevo je Guliashvili odigrao 69 utakmica u kojima je namjestio 15 i zabio 23 pogotka.

