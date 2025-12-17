Plenković najavio dobre vijesti za dio građana: Evo kada kreće isplata godišnjeg dodatka

Na sjednici Vlade RH premijer Andrej Plenković najavio je isplatu prvog godišnjeg dodatka na mirovinu.

Isplata kreće od petka, 19. prosinca, a pravo ima čak 1,2 milijuna umirovljenika.

"Ova mjera, koje prije nije bilo, ovo je pravo koje je ustanovila naša Vlada u dijalogu s Hrvatskom strankom umirovljenika, Sindikatom i Maticom umirovljenika. Riječ je o vrlo snažnom doprinosu ukupnog prihoda naših umirovljenika", poručio je Plenković.

Prosječna mirovina veća od 700 eura

Za ovu je mjeru, kazao je, izdvojeno 217 milijuna eura u ovoj godini, dok je ukupno 800 milijuna eura uloženo u sve dosadašnje jednokratne dodatke umirovljenicima.

"Ne samo da ćemo ovim dodatkom na mirovinu dovesti sada sveukupnu prosječnu mirovinu preko 700 eura, dakle od siječnja će biti veća od 700 eura, nego želimo nastaviti. Do kraja mandata želimo doći u poziciju onoga što nam je bila ambicija, da mirovina bude blizu 800 eura. To je naša zajednička zadaća i vodit ćemo računa o umirovljenicima', rekao je Plenković.

