Vinnie Jones: 'Mesar' koji je glumom pokorio svijet

U nogometu postoje brojni "tipovi" nogometaša. Kroz povijest su najpopularniji bili tehnički potkovani igrači, dobri dribleri i klasne "desetke". No, kod mnogih je jedan drugi tip igrača uvijek imao mjesta u srcu.

To su srčani, borbeni ili prljavi igrači, ovisno o tome koga pitate. To su Andoni Goikoetxea, Roy Keane ili Vinnie Jones, današnji "gost" našeg specijala "Karijera nakon karijere".

Igrač sa zadatkom

Vinnie Jones zanimljiva je ličnost. Rođen je 5. siječnja 1965. u Watfordu, u blizini Londona. Već se u ranoj dobi vidjelo da se radi o talentiranom mladiću, ali i o osobi koja se ne libi ući u sukobe. Sa samo 19 godina počeo je igrati nogomet u petoj engleskoj ligi u vrijeme kada je cijeli britanski nogomet bio prepun duela koji bi većini današnjih igrača mogli završiti karijeru.

Koliko je mladi Jones bio dobar govori i činjenica da je 1986. potpisao za Wimbledona, maleni klub iz velikog grada. Taj se transfer pokazao kao savršen potez za sve uključene jer je "Crazy Gang", kako je bio nadimak Wimbledona tih godina, 1988. protiv Liverpoola osvojio FA kup. Nakon toga je uslijedio transfer u još jedan "prljavi klub" - Leeds, pa Sheffield, Chelsea i povratak u njegov Wimbledon.

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Unatoč činjenici da je kroz 15 godina dugu karijeru Jones osvojio jedino spomenuti FA kup, radi se o igraču koji je skupio više od 300 nastupa u prvom rangu elitnog nogometa i koji je ostao u sjećanju mnogih, kako zbog ponašanja na terenu, tako i zbog ponašanja izvan njega.

Iza Jonesa su mnogi skandali. Tako je Britanac pred kraljicu Elizabetu II. došao pijan, a 1998. umalo je završio u zatvoru jer je pretukao susjeda.

"Tough guy"

Jones je već 1998. počeo razmišljati o karijeri nakon nogometa. Dok je još uvijek bio pod ugovorom s Queens Park Rangersima, u kino je izašao Lock, Stock and Two Smoking Barrels, prvi od brojnih filmova na kojima je Jones surađivao s jednim od najpoznatijih britanskih redatelja Guyjem Ritchiem. U prosincu iste godine Jones je već imao i drugi angažman i to kao profesionalni kečer u britanskoj inačici WWF-a.

Stoga ne čudi da je, stekavši novu slavu, Jones 1999. odlučio objesiti kopačke o klin i u potpunosti se posvetiti glumi. Nakon Lock, Stock and Two Smoking Barrels, u kojem je glumio s Jasonom Stathamom, kojem je to ujedno bio i debi, Jones je glumio u još nekoliko filmskih hitova poput Snatch, X-Men: Posljednja fronta i Plan za bijeg sa Sylvesterom Stalloneom.

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Zanimljivo, glumom je Jones stekao slavu kakvu je u nogometu mogao samo sanjati. Od "mesara", epiteta koji se daje pomalo uvredljivo nekim igračima, postao je "tough guy" velikog platna i ponajbolji britanski glumac, što potvrđuje i nagrada za najboljeg britanskog glumca 2001. godine prema izboru magazina Empire, koju je Jones dobio za svoju ulogu u filmu Snatch.