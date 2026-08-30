Trump preimenovao, Google promijenio ali, tko zapravo odlučuje o imenima?

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'TO JE NJEGOV HIR' /

Američki predsjednik Donald Trump je preimenovao jezero koje dijeli s Kanadom, Google ga već prikazuje drugačije za milijune Amerikanaca. No dok Washington govori o "Jezeru Amerika", u Ottawi poručuju: za nas je ono i dalje Ontario.

Tko zapravo odlučuje o imenima na kartama i može li jedna predsjednička odluka promijeniti geografiju svijeta?

"Nema nikakve reperkusije za druge zemlje, to je samoinicijativna odluka predsjednika, njegove administracije i njegov hir", kaže stručnjakinja Ivana Crljenko sa Sveučilišta u Zadru za RTL Danas. Više pogledajte u prilogu