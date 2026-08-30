Trump preimenovao, Google promijenio ali, tko zapravo odlučuje o imenima?

BUKA MOTORA I MIRIS OKTANA /
Bili smo na Velikoj nagradi Zeline: Dok jedni love rekorde, drugi tek skupljaju kilometre
Američki predsjednik Donald Trump je preimenovao jezero koje dijeli s Kanadom, Google ga već prikazuje drugačije za milijune Amerikanaca. No dok Washington govori o "Jezeru Amerika", u Ottawi poručuju: za nas je ono i dalje Ontario.
Tko zapravo odlučuje o imenima na kartama i može li jedna predsjednička odluka promijeniti geografiju svijeta?
"Nema nikakve reperkusije za druge zemlje, to je samoinicijativna odluka predsjednika, njegove administracije i njegov hir", kaže stručnjakinja Ivana Crljenko sa Sveučilišta u Zadru za RTL Danas. Više pogledajte u prilogu