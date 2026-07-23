Bruxelles kaznio Google s 890 milijuna eura: 'Šteti tvrtkama koje nude slične usluge'

Europska komisija danas je donijela dvije odluke kojima je utvrdila da Google ne poštuje Akt o digitalnim tržištima (DMA) zbog davanja prednosti vlastitim uslugama na usluzi Google Search i zbog uvođenja ograničenja za poduzeća kako bi se potrošače usmjerilo na alternativne, često jeftinije kanale kupnje na usluzi Google Play (upravljanje).

U tom je pogledu Komisija Googleu izrekla novčanu kaznu u iznosu od 460 milijuna eura i novčanu kaznu u iznosu od 430 milijuna eura.

'Poduzeli smo odlučne mjere'

Teresa Ribera, izvršna potpredsjednica za čistu, pravednu i konkurentnu tranziciju izjavila je: "Google nije ostvario stvarnu usklađenost s Aktom o digitalnim tržištima, a danas smo poduzeli odlučne, ali uravnotežene provedbene mjere kojima se sankcioniraju ta kršenja.

Najbolji proizvodi trebali bi uspjeti jer su bolji, a ne zato što su u vlasništvu tvrtke koja upravlja tražilicom. A europski potrošači imaju pravo da im razvojni programeri aplikacija kažu gdje se mogu prijaviti za najbolje ponude, čak i ako vlasnik trgovine aplikacijama ne dobije rez.

To je obećanje Akta o digitalnim tržištima kojim se štite pravednost, izbor i inovacije na digitalnim tržištima u korist svih europskih građana".

'Google šteti tvrtkama'

Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju izjavila je: "Dvije odluke koje smo danas donijeli potvrđuju našu odlučnost da primijenimo Akt o digitalnim tržištima kako bismo zaštitili poslovanje i inovacije. Otkrili smo da Google šteti tvrtkama koje nude slične usluge, kao što su kupovina ili sport, ne dajući im istu razinu istaknutosti na Google pretraživanju.

Također smo otkrili da je Google ograničio programere aplikacija da nude jeftinije ponude korisnicima u trgovini aplikacija Google Play. Google sada mora okončati neusklađenost i suzdržati se od njezina nastavka u budućnosti. Današnjim odlukama šalje se jasna poruka: nećemo oklijevati upotrijebiti naše alate za zaštitu poslovnih i inovacijskih mogućnosti koje pruža Akt o digitalnim tržištima".

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