Stiže 18 mjeseci sudbinskih preokreta: Ova četiri znaka očekuju najveće životne promjene

Krajem srpnja 2026. godine očekuje nas značajan astrološki događaj koji će oblikovati kolektivnu i osobnu sudbinu sve do ožujka 2028. godine.

Mjesečevi čvorovi, poznati kao točke sudbine, mijenjaju znakove, seleći se iz osi Ribe-Djevica u dinamičnu os Vodenjak-Lav. Ovaj osamnaestomjesečni ciklus donosi novu seriju karmičkih lekcija, potičući nas da preispitamo odnos između individualne kreativnosti i dobrobiti zajednice, između ega i humanosti.

Što su Mjesečevi čvorovi i zašto su važni?

Prije nego što zaronimo dublje, važno je razumjeti o čemu govorimo. Mjesečevi čvorovi nisu planeti ili nebeska tijela, već matematičke točke u svemiru gdje Mjesečeva putanja siječe prividnu Sunčevu stazu oko Zemlje, poznatu kao ekliptika.

U astrologiji, ove točke nose golemu simboličku težinu. Južni čvor predstavlja našu prošlost, talente koje donosimo, obrasce ponašanja i zonu komfora.

Sjeverni čvor, koji se uvijek nalazi nasuprot Južnom, pokazuje smjer našeg rasta, evolucijski put i lekcije koje trebamo usvojiti kako bismo ispunili svoju svrhu.

Kada se dogodi pomrčina Sunca ili Mjeseca, to se uvijek zbiva u blizini ovih čvorova, čineći ih okidačima za iznenadne završetke i nove početke.

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Tenzija između 'ja' i 'mi': srž novog ciklusa

Od 26. srpnja 2026., Sjeverni čvor ulazi u inovativnog i vizionarskog Vodenjaka, dok se Južni čvor smješta u ponosnog i kreativnog Lava.

Ova postavka stvara fundamentalnu napetost koja će definirati idući period: borbu između osobnog i kolektivnog, srca i uma, individualnog plamena i sazviježđa.

Prema pisanju portala Astro Style, sjeverni čvor u Vodenjaku usmjerava nas prema budućnosti. Poziva na suradnju, inovacije, decentralizirane pokrete i osmišljavanje pametnijih sustava za život i rad. Naglasak je na zajednici, humanitarnim ciljevima i snazi udruživanja.

Tijekom ovog ciklusa, osjetit ćemo snažan poriv da se povežemo s istomišljenicima, organiziramo i posvetimo ciljevima koji nadilaze osobni interes. Vrijeme je da preispitamo autoritete i hijerarhijske strukture te da snagu vratimo u ruke naroda.

Istovremeno, Južni čvor u Lavu traži od nas da otpustimo iskrivljene aspekte ovog znaka. To ne znači da se odričemo kreativnosti, radosti i samoizražavanja.

Umjesto toga, pozvani smo osloboditi se potrebe za stalnom pažnjom, dramom i egom koji stavlja vlastite želje ispred svega. Lekcija je u otpuštanju identiteta koji ovisi o pljesku i vanjskoj potvrdi. Vrijeme je da se prestane s teatralnošću i ponašanjem u stilu "samo ja to mogu popraviti".

Jupiter u Lavu kao pojačalo

Dodatnu dinamiku ovom ciklusu daje planet Jupiter, koji će veći dio 2026. i 2027. godine boraviti u Lavu, tik uz Južni čvor. Jupiter sve što dotakne širi i uveličava.

Njegova prisutnost u Lavu pojačat će kreativnost, samopouzdanje i želju za isticanjem. No, istovremeno će pod svjetla reflektora staviti i sve ono što je spremno za otpuštanje: napuhani ego, glad za priznanjem i sklonost dramatiziranju.

Ovaj spoj nas ne traži da prigušimo svoje svjetlo, već da pročistimo svoj odnos s njim - da stvaramo jer je to naš izraz, a ne zato što tražimo potvrdu.

Na koja četiri znaka će promjena najviše utjecati?

Iako će ovaj tranzit oblikovati kolektivnu sudbinu, neki će znakovi osjetiti njegov utjecaj snažnije od drugih. U prvom redu to su fiksni znakovi jer se čvorovi nalaze upravo na njihovoj osi, donoseći im ključne životne lekcije i prekretnice.

Lav

Lavovi će se naći u središtu snažnog procesa duboke transformacije vlastitog identiteta, koji će iz temelja protresti njihovu percepciju samih sebe.

S Južnim čvorom koji boravi upravo u njihovom znaku, bit će suočeni s nužnošću da svjesno otpuste zastarjele obrasce ponašanja, duboko ukorijenjenu potrebu za stalnom vanjskom potvrdom te sve one aspekte ega koji ih sputavaju u daljnjem razvoju.

Ovo razdoblje predstavlja jedinstvenu i dragocjenu priliku za potpuno redefiniranje vlastite vrijednosti, potičući ih da svoj kreativni izraz usmjere prema autentičnijem i iskrenijem putu, oslobođenom od očekivanja okoline.

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Vodenjak

Vodenjaci će, s obzirom na to da Sjeverni čvor ulazi upravo u njihov znak, osjetiti iznimno snažan i poticajan vjetar u leđa koji će ih nezaustavljivo gurati prema ostvarenju njihove istinske sudbine.

Ovo je razdoblje u kojem im se širom otvaraju vrata za potpuno nove životne početke, pružajući im priliku da izađu iz sjene i preuzmu ključne liderske uloge unutar svoje zajednice.

Bit će to vrijeme intenzivne inspiracije i konkretnih akcija, tijekom kojeg će dobiti potrebnu podršku i resurse kako bi svoje najsmjelije vizije i inovativne ideje za budućnost napokon pretvorili u stvarnost.

Bik

Bikovi će se naći pred ozbiljnim izazovom usklađivanja ambicija na profesionalnom planu s potrebama svog privatnog i obiteljskog života, osjećajući snažnu napetost između te dvije sfere.

Ovaj astrološki ciklus neumoljivo ih tjera da potraže zdravu ravnotežu između svoje javne uloge, kojom se predstavljaju svijetu, i onoga što se odvija u intimi njihova doma, daleko od očiju javnosti.

Bit će prisiljeni duboko preispitati same temelje na kojima su gradili svoju sigurnost, kako bi kroz tu introspekciju i nužne prilagodbe uspjeli postaviti čvrste i stabilne oslonce za budućnost koja dolazi.

Škorpion

Škorpioni će se naći pred razdobljem intenzivnih izazova unutar svojih najintimnijih odnosa i poslovnih partnerstava, jer ovaj tranzit izravno aktivira njihovu os odnosa.

Bit će stavljeni pred zahtjevnu zadaću pronalaženja zdrave ravnoteže između vlastitih dubokih potreba i očekivanja onih s kojima dijele životni put, što će od njih zahtijevati visoku razinu emocionalne zrelosti.

Ključni dio ovog procesa bit će svjesno otpuštanje potrebe za kontrolom i nadvladavanje duboko ukorijenjenih strahova koji često nesvjesno podrivaju istinsku bliskost, otvarajući time prostor za ranjivost i autentičnije povezivanje s drugima.