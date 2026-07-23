FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRERANI ODLAZAK /

Svijet automobilizma zavijen u crno nakon smrti 21-godišnjeg vozača, oglasila se FIA

Svijet automobilizma zavijen u crno nakon smrti 21-godišnjeg vozača, oglasila se FIA
×
Foto: Profimedia

'Svi u FIA Formuli 3 duboko su ožalošćeni viješću o smrti Zdeněka Chovanca. Naše misli su uz Zdeněkovu obitelj, prijatelje i sve koji su ga imali privilegiju poznavati', stoji u prioćenju FIA-e

23.7.2026.
17:15
Antonela Ištvan
Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Umro je 21-godišnji Zdeněk Chovanec, bivši vozač Formule 3.

Chovanec je premiuo u portugalskom gradu Trofa, a vijest o preranom odlasku talentiranog mladića, koji je imao češke korijene, a odrastao u Portugalu, potresla je cijelu motorsport zajednicu. Uzrok smrti zasad nije objavljen.

Put od Venezuele do europskih staza

Chovanecov put bio je jedinstven. Rođen je u Venezueli, a kao dječak preselio se u Prag, domovinu svoga oca, prije nego što se 2018. nastanio u Portugalu. Upravo ondje, na karting stazi blizu obiteljske kuće, započela je njegova strast. Brzo je napredovao kroz juniorske kategorije, od nacionalnog prvenstva u kartingu do jednosjeda. Već 2020. natjecao se u Formuli 4 u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje se penjao na postolje, te u talijanskom F4 prvenstvu. Vrhunac karijere bio je ulazak u prvenstvo FIA Formule 3, gdje je 2021. i 2022. vozio za češku momčad Charouz Racing System. Iako u F3 nije osvojio bodove, pokazao je izniman talent u seriji Boss GP, gdje je s GP2 bolidom pobijedio pet puta u šest nastupa.

Reakcije i život izvan staze

"Svi u FIA Formuli 3 duboko su ožalošćeni viješću o smrti Zdeněka Chovanca", stoji u službenom priopćenju. "Naše misli su uz Zdeněkovu obitelj, prijatelje i sve koji su ga imali privilegiju poznavati." Oni koji su ga poznavali opisuju ga kao dobru i duhovitu osobu. Njegova strast nije bila ograničena samo na utrke; uživao je u radu na cestovnim automobilima, a uz trkaću karijeru učio je svirati i klasični klavir. Posljednji službeni nastup imao je u rujnu 2023. na domaćoj stazi Estoril. Njegovi planovi za prelazak u utrke izdržljivosti nažalost nisu ostvareni.

SmrtFormula 3
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike