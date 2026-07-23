Svijet automobilizma zavijen u crno nakon smrti 21-godišnjeg vozača, oglasila se FIA

Umro je 21-godišnji Zdeněk Chovanec, bivši vozač Formule 3.

Chovanec je premiuo u portugalskom gradu Trofa, a vijest o preranom odlasku talentiranog mladića, koji je imao češke korijene, a odrastao u Portugalu, potresla je cijelu motorsport zajednicu. Uzrok smrti zasad nije objavljen.

Put od Venezuele do europskih staza

Chovanecov put bio je jedinstven. Rođen je u Venezueli, a kao dječak preselio se u Prag, domovinu svoga oca, prije nego što se 2018. nastanio u Portugalu. Upravo ondje, na karting stazi blizu obiteljske kuće, započela je njegova strast. Brzo je napredovao kroz juniorske kategorije, od nacionalnog prvenstva u kartingu do jednosjeda. Već 2020. natjecao se u Formuli 4 u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje se penjao na postolje, te u talijanskom F4 prvenstvu. Vrhunac karijere bio je ulazak u prvenstvo FIA Formule 3, gdje je 2021. i 2022. vozio za češku momčad Charouz Racing System. Iako u F3 nije osvojio bodove, pokazao je izniman talent u seriji Boss GP, gdje je s GP2 bolidom pobijedio pet puta u šest nastupa.

The FIA is deeply saddened by the passing of Zdeněk Chovanec, who completed in the FIA Formula 3 Championship back in 2021-2022.



Our thoughts and deepest sympathies are with Zdeněk’s family and friends. pic.twitter.com/U60ZyGL6Wk — FIA (@fia) July 23, 2026

Reakcije i život izvan staze

"Svi u FIA Formuli 3 duboko su ožalošćeni viješću o smrti Zdeněka Chovanca", stoji u službenom priopćenju. "Naše misli su uz Zdeněkovu obitelj, prijatelje i sve koji su ga imali privilegiju poznavati." Oni koji su ga poznavali opisuju ga kao dobru i duhovitu osobu. Njegova strast nije bila ograničena samo na utrke; uživao je u radu na cestovnim automobilima, a uz trkaću karijeru učio je svirati i klasični klavir. Posljednji službeni nastup imao je u rujnu 2023. na domaćoj stazi Estoril. Njegovi planovi za prelazak u utrke izdržljivosti nažalost nisu ostvareni.