Umro sudac (38) koji je nakon skandala ostao bez SP-a

Umro je nizozemski nogometni sudac Rob Dieperink (38), potvrdio je Nizozemski nogometni savez.

Dieperink je bio jedan od najcjenjenijih nizozemskih, a i europskih, sudaca, te je bio kandidat za dijeljene pravde na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, no uklonjen je s popisa arbitara za Mundijal nakon što su se protiv njega pojavile teške optužbe za seksualno zlostavljanje maloljetnika i druga dva kaznena djela.

Uzrok Dieperinkove smrti nije objavljen, a Nizozemski nogometni savez (KNVB) objavio je sljedeće priopćenje:

"Šokirani smo i duboko ožalošćeni viješću o smrti suca Roba Dieperinka. Njegovim odlaskom sudačka organizacija izgubila je izvanrednog međunarodnog suca, ali prije svega sjajnog kolegu. Naše su misli uz njegovu obitelj, prijatelje i sve koji su ga poznavali. Želimo im mnogo snage da prebrode ovaj golemi gubitak".

We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.



Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.



Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F — KNVB (@KNVB) July 13, 2026

Rob Dieperink debitirao je kao sudac 2012. godine, a u elitnom razredu nizozemskog nogometa je sudio od 2017. Ukupno je sudio 284 utakmice u profesionalnom nogometu.

Bio je prisutan i kao VAR sudac tijekom Europskog prvenstva u Njemačkoj prije dvije godine, kao i na Olimpijskim igrama u Parizu iste godine. Prošle subote Dieperink je sudio prijateljsku utakmicu između Go Ahead Eaglesa i Apollona.

Dieperink je također trebao biti prisutan kao video pomoćni sudac na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku ovog ljeta. Međutim, brisan je s liste nakon incidenta u londonskom hotelu nakon travanjske utakmice Konferencijske lige.

Dieperink je uhićen u travnju nakon utakmice Crystal Palace - Fiorentina (3-0) zbog sumnje na seksualni napad na maloljetnog dječaka (17) i dva druga kaznena djela. Sve optužbe su odbačene zbog nedostatka dokaza, ali su izazvale mnogo pomutnje i negativnog publiciteta.