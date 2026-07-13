Umro sudac (38) koji je nakon skandala ostao bez SP-a
Sve optužbe protiv Dieperinka su odbačene zbog nedostatka dokaza, ali su izazvale mnogo pomutnje i negativnog publiciteta
Umro je nizozemski nogometni sudac Rob Dieperink (38), potvrdio je Nizozemski nogometni savez.
Dieperink je bio jedan od najcjenjenijih nizozemskih, a i europskih, sudaca, te je bio kandidat za dijeljene pravde na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, no uklonjen je s popisa arbitara za Mundijal nakon što su se protiv njega pojavile teške optužbe za seksualno zlostavljanje maloljetnika i druga dva kaznena djela.
Uzrok Dieperinkove smrti nije objavljen, a Nizozemski nogometni savez (KNVB) objavio je sljedeće priopćenje:
"Šokirani smo i duboko ožalošćeni viješću o smrti suca Roba Dieperinka. Njegovim odlaskom sudačka organizacija izgubila je izvanrednog međunarodnog suca, ali prije svega sjajnog kolegu. Naše su misli uz njegovu obitelj, prijatelje i sve koji su ga poznavali. Želimo im mnogo snage da prebrode ovaj golemi gubitak".
Rob Dieperink debitirao je kao sudac 2012. godine, a u elitnom razredu nizozemskog nogometa je sudio od 2017. Ukupno je sudio 284 utakmice u profesionalnom nogometu.
Bio je prisutan i kao VAR sudac tijekom Europskog prvenstva u Njemačkoj prije dvije godine, kao i na Olimpijskim igrama u Parizu iste godine. Prošle subote Dieperink je sudio prijateljsku utakmicu između Go Ahead Eaglesa i Apollona.
Dieperink je također trebao biti prisutan kao video pomoćni sudac na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku ovog ljeta. Međutim, brisan je s liste nakon incidenta u londonskom hotelu nakon travanjske utakmice Konferencijske lige.
Dieperink je uhićen u travnju nakon utakmice Crystal Palace - Fiorentina (3-0) zbog sumnje na seksualni napad na maloljetnog dječaka (17) i dva druga kaznena djela. Sve optužbe su odbačene zbog nedostatka dokaza, ali su izazvale mnogo pomutnje i negativnog publiciteta.