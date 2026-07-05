Usred Svjetskog prvenstva preminula legenda španjolskog nogometa

Legenda španjolskog nogometa i jedna od najvažnijih osoba u povijesti Sportinga iz Gijona José Manuel Díaz Novoa preminuo je u 82. godini. Vijest o njegovoj smrti stigla je usred Svjetskog prvenstva, dok se španjolska reprezentacija priprema za utkakmicu osmine finala.

Novoa je rođen u Gijónu, a profesionalni put započeo je u Sportingu. Nakon pet godina prešao je u Celtu iz Viga, s kojom je 1969. ostvario ulazak u prvu ligu. Činilo se da je pred njim sjajna budućnost, no teška ozljeda koljena prisilila ga je na prekid karijere sa samo 27 godina u dresu Real Avilésa. Bio je to udarac koji ga je usmjerio prema novom pozivu.

Lamentem comunicar que ens ha deixat José Manuel Díaz Novoa als 82 anys. Va ser entrenador de l'#RCDE durant la temporada 1992-93 i va dirigir un total de 39 partits. Que descansi en pau. pic.twitter.com/uzXnr5vaHt — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) July 5, 2026

Rekordni mandat i europski snovi

Ono što nije uspio kao igrač, Novoa je nadoknadio kao trener. Njegova trenerska priča gotovo je u potpunosti ispisana na klupi Sportinga, koju je vodio u čak pet različitih navrata. Time je postao trener s najviše utakmica u povijesti kluba, s nevjerojatnih 371 dvobojem, od čega 230 u najvišem rangu. Pod njegovim vodstvom, Sporting je proživljavao neke od svojih najslavnijih trenutaka. Doveo je momčad do finala Kupa kralja 1982., gdje su tijesno poraženi od Real Madrida, a tri puta ih je odveo u Kup UEFA, potvrđujući status kluba u vrhu španjolskog nogometa. Njegov autoritet i znanje cijenili su se i izvan Asturije, pa je vodio i Celtu, Real Burgos te Espanyol.