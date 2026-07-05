Usred Svjetskog prvenstva preminula legenda španjolskog nogometa
Napustio nas je velikan koji je postao sinonim za Sporting Gijón
Legenda španjolskog nogometa i jedna od najvažnijih osoba u povijesti Sportinga iz Gijona José Manuel Díaz Novoa preminuo je u 82. godini. Vijest o njegovoj smrti stigla je usred Svjetskog prvenstva, dok se španjolska reprezentacija priprema za utkakmicu osmine finala.
Novoa je rođen u Gijónu, a profesionalni put započeo je u Sportingu. Nakon pet godina prešao je u Celtu iz Viga, s kojom je 1969. ostvario ulazak u prvu ligu. Činilo se da je pred njim sjajna budućnost, no teška ozljeda koljena prisilila ga je na prekid karijere sa samo 27 godina u dresu Real Avilésa. Bio je to udarac koji ga je usmjerio prema novom pozivu.
Rekordni mandat i europski snovi
Ono što nije uspio kao igrač, Novoa je nadoknadio kao trener. Njegova trenerska priča gotovo je u potpunosti ispisana na klupi Sportinga, koju je vodio u čak pet različitih navrata. Time je postao trener s najviše utakmica u povijesti kluba, s nevjerojatnih 371 dvobojem, od čega 230 u najvišem rangu. Pod njegovim vodstvom, Sporting je proživljavao neke od svojih najslavnijih trenutaka. Doveo je momčad do finala Kupa kralja 1982., gdje su tijesno poraženi od Real Madrida, a tri puta ih je odveo u Kup UEFA, potvrđujući status kluba u vrhu španjolskog nogometa. Njegov autoritet i znanje cijenili su se i izvan Asturije, pa je vodio i Celtu, Real Burgos te Espanyol.