Novi problemi na Svjetskom prvenstvu: Osam reprezentativaca pod sumnjom za doping

Dok cijeli svijet govori o sudačkim odlukama, Messijevu rušenju rekorda i prelijepoj priči Zelenortskih Otoka, ispod radara odvija se jedna sasvim druga priča - ona o drami s dopingom.

Naime, nekoliko je igrača Tunisa "palo" na doping-testu jer su u organizmu imali zabranjenu supstancu klenbuterol, koja opušta dišne putove u plućima i smanjuje tjelesne masti te je zbog toga zabranjena u sportu. Ipak, reprezentativci Tunisa vjerojatno nemaju razloga za brigu jer je klenbuterol moguće unijeti i "prirodno". U pojedinim zemljama, uključujući Meksiko, koristi se kao sredstvo za poticanje rasta kod domaćih životinja pa je tako moguće da su ga reprezentativci momčadi sa sjevera Afrike u tijelo unijeli i kroz hranu.

Svjetska antidopinška organizacija (WADA) je 2022. objavila tehničke smjernice prema kojima se prisutnost klenbuterola u mokraći u koncentraciji manjoj od 5 ng/mL prijavljuje kao atipičan nalaz, umjesto da se odmah smatra znatno ozbiljnijim nepovoljnim analitičkim nalazom. U takvim slučajevima provodi se istraga kako bi se utvrdilo je li prisutnost klenbuterola posljedica konzumacije kontaminiranog mesa. Ako se to potvrdi, ne poduzimaju se daljnje mjere, piše Daily Mail.

Ne bi ovo bio prvi slučaj "kontaminacije" hrane u Meksiku. Slično je već bilo i 2017. na Svjetskom prvenstvu do 17 godina. Tada je čak 109 igrača "palo" upravo na klenbuterolu.

Teško prvenstvo

Tunis je na Svjetsko prvenstvo stigao kao jedna od najboljih momčadi afričkih kvalifikacija. Mnogi su stoga očekivali da će pružati dobar otpor, posebno zato što im je u prvom kolu dolazila Švedska, koja nije pobijedila nijednu utakmicu u kvalifikacijama. No, Tunis je na kraju doživio debakl. Protiv Švedske izgubili su 5-1, nakon čega su smijenili izbornika Sabrija Lamouchija i uposlili Hervea Renarda. No, ni on se nije zadržao dugo.

Francuz je otišao s klupe nakon svega 18 dana budući da je momčad izgubila i druge dvije utakmice protiv Nizozemske (1-3) i Japana (0-4) te time završila svoj put na posljednjem mjestu s gol-razlikom 2-12 kao druga najgora momčad na prvenstvu, nakon Iraka, koji je zabio jedan pogodak manje. Ipak, treba dati kontekst da je Irak bio smješten u "skupinu smrti" s Francuskom, Norveškom i Senegalom.