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Messi i Argentina srušili nekoliko rekorda u dramatičnoj pobjedi nad Cabo Verdeom

Messi i Argentina srušili nekoliko rekorda u dramatičnoj pobjedi nad Cabo Verdeom
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Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Profimedia

Argentina je strahovala do posljednje sekunde, ali su ipak nastavili put k obrani naslova

4.7.2026.
3:18
Sportski.net
PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Profimedia
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Argentina je postala pretposljednja momčad koja se plasirala u osminu finala Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali su svjetski prvaci do toga došli neočekivano teško, svladavši u sjajnoj utakmici u Miamiju reprezentaciju Zelenortske Republike tek u produžetku s 3-2.

Argentina je strahovala do posljednje sekunde, ali su ipak nastavili put k obrani naslova i pri tome oborili i neke rekorde. Naime, Argentina je 12. put igrala produžetke na SP-u čime su prestigli Njemačku i došli na prvo mjesto, također to je osmi put u posljednjih 14 nokaut-utakmica Argentine da je utakmica otišla na produžetke. Očito Argentinci vole ići na distancu, a tamo se dobro i snalaze jer imaju još jedan impresivan rekord. 

Od tih 12 utakmica koje su išle na produžetke, Argentina je slavila u njih 10 nakon utakmice sa Zelenortskim otocima. Četiri puta su to napravili prije, a šest puta poslije izvođenja jedanaesteraca. To je dokaz koliko se dobro snalaze u 50-50 situacijama i kako gotovo uvijek prežive.

 

 

Prvi gol Argentine je postigao Leo Messi koji je, naravno, nastavio rušiti rekorde. Ovo mu je bio 20. gol na svjetskim prvenstvima i prvi je čovjek koji je došao do te brojke. Zabio je i sedmi gol na ovom prvenstvu čime je postao i prvi čovjek koji je zabio sedam golova na dva Svjetska prvenstva. 

Dodatno, kada se zbroje golovi i asistencije, Messi ih ima 12 u nokaut-utakmicama SP-a čime je ispred Kyliana Mbappéa i Pelea na prvome mjestu. Strašno!

Argentinska Nogometna ReprezentacijaZelenortski OtociSvjetsko Prvenstvo 2026.Lionel Messi
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