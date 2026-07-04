Messi i Argentina srušili nekoliko rekorda u dramatičnoj pobjedi nad Cabo Verdeom

Argentina je postala pretposljednja momčad koja se plasirala u osminu finala Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali su svjetski prvaci do toga došli neočekivano teško, svladavši u sjajnoj utakmici u Miamiju reprezentaciju Zelenortske Republike tek u produžetku s 3-2.

Argentina je strahovala do posljednje sekunde, ali su ipak nastavili put k obrani naslova i pri tome oborili i neke rekorde. Naime, Argentina je 12. put igrala produžetke na SP-u čime su prestigli Njemačku i došli na prvo mjesto, također to je osmi put u posljednjih 14 nokaut-utakmica Argentine da je utakmica otišla na produžetke. Očito Argentinci vole ići na distancu, a tamo se dobro i snalaze jer imaju još jedan impresivan rekord.

Od tih 12 utakmica koje su išle na produžetke, Argentina je slavila u njih 10 nakon utakmice sa Zelenortskim otocima. Četiri puta su to napravili prije, a šest puta poslije izvođenja jedanaesteraca. To je dokaz koliko se dobro snalaze u 50-50 situacijama i kako gotovo uvijek prežive.

10 - Argentina have emerged as winners (including penalty shoot-outs) in 10 of their 12 extra-time matches at the FIFA World Cup (4 outright wins, 6 penalty shoot-out wins).



Survivors. pic.twitter.com/G5nnw6OlX2 — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026

Prvi gol Argentine je postigao Leo Messi koji je, naravno, nastavio rušiti rekorde. Ovo mu je bio 20. gol na svjetskim prvenstvima i prvi je čovjek koji je došao do te brojke. Zabio je i sedmi gol na ovom prvenstvu čime je postao i prvi čovjek koji je zabio sedam golova na dva Svjetska prvenstva.

Dodatno, kada se zbroje golovi i asistencije, Messi ih ima 12 u nokaut-utakmicama SP-a čime je ispred Kyliana Mbappéa i Pelea na prvome mjestu. Strašno!