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BORBA ZA OSMINU FINALA /

Može li najljepša priča Svjetskog prvenstva prirediti novo iznenađenje?

Može li najljepša priča Svjetskog prvenstva prirediti novo iznenađenje?
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Foto: Leo Barrilari/Zuma Press/Profimedia

Tekstualni prijenos pratite na Net.hr-u od 00:00

3.7.2026.
22:58
Sportski.net
Leo Barrilari/Zuma Press/Profimedia
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Šesnaestina finala Svjetskog prvenstva
4.07.2026.
00:00
0
Argentina
 
:
0
Zelenortski otoci
 

Prijenos uživo

Utakmica počinje u ponoć

      Cup tree provided by Sofascore

Najava

Nakon što je u petak navečer Egipat bio bolji od Australije u raspucavanju s bijele točke, u noći na subotu saznat ćemo i drugog sudionika susreta osmine finala, koji će se 7. srpnja igrati u Atlanti. Bit će to pobjednik susreta Argentine i Zelenortskih Otoka.

Argentina u susret ulazi kao apsolutni favorit. Branitelji naslova u utakmicu ulaze nakon što su grupnu fazu završili sa stopostotnim učinkom, ostvarivši tri pobjede uz gol-razliku 8-1. Dodatna motivacija Argentincima bit će i nastavak sjajne forme njihova legendarnog kapetana Lionela Messija, koji je na ovom prvenstvu postao najbolji strijelac svjetskih prvenstava svih vremena.

Ipak, Gaučosima će se na putu naći "Plavi morski psi" – reprezentacija Zelenortskih Otoka, najveće iznenađenje prvenstva. Malena otočna zemlja u Atlantskom oceanu šokirala je sve kada je u svom debiju odigrala 0-0 sa Španjolskom, a da taj rezultat nije bio slučajan dokazali su i remijem 2-2 protiv Urugvaja te novom "nulom" protiv Saudijske Arabije.

Tko će pobijediti u dvoboju neporaženih saznajte u noći s petka na subotu, točno u ponoć.

Argentinska Nogometna ReprezentacijaZelenortski OtociSvjetsko Prvenstvo 2026.
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