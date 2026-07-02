Pretresli Messija kao da im je nešto ukrao! Pogledajte doček za GOAT-a u Miamiju

Lionel Messi (39) nastavlja briljirati na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Argentina je grupnu fazu završila s tri pobjede, a Messi je s šest pogodaka trenutačno najbolji strijelac turnira.

U osmini finala u Miamiju čeka ih susret sa Zelenortskim Otocima, gradom u kojem Messi već godinama živi i igra klupski nogomet. Ipak, ni to mu nije donijelo nikakav privilegij pri dolasku reprezentacije na Floridu.

Así revisaron a Lionel Messi 🇦🇷 antes de viajar a Miami.pic.twitter.com/qT1mg1VB9F — En Una Baldosa (@enunabaldosa) July 2, 2026

Na snimkama s aerodroma vidi se kako je argentinska zvijezda prošla detaljnu sigurnosnu provjeru, uključujući pregled detektorom metala, skeniranje obuće te kontrolu osobnih stvari, jednako kao i svi ostali putnici.

Nogometni superstar tako je, barem na trenutak, bio samo još jedan putnik u redovnoj kontroli.