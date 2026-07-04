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FIFA pod pritiskom: Odustali su od promjene termina nakon što su se Meksiko i Engleska pobunili

FIFA pod pritiskom: Odustali su od promjene termina nakon što su se Meksiko i Engleska pobunili
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Foto: Juancho Torres/AFP/Profimedia

FIFA se, vjerojatno zbog ti reakcija, predomislila

4.7.2026.
1:17
Sportski.net
Juancho Torres/AFP/Profimedia
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FIFA je odustala od odluke da se utakmice Meksika i Engleske u osmini finala Svjetskog prvenstva igra u terminu šest sati ranijem od predviđenog te će se igrati u prvotno planiranom terminu, u ponedjeljak u dva ujutro po hrvatskom vremenu.

Naime, procurili su u meksičkim i engleskim medijima planovi FIFA-e da se utakmica Meksika i Engleske u Mexico Cityju prebaci na raniji termin, u podne po meksičkom vremenu u nedjelju (20 sati kod nas) zbog bojazni od grmljavinskog nevremena, pisali smo o tome. Međutim, došlo je do velikih prosvjedovanja s obje strane, meksičke i engleske. 

Izbornik Engleske Thomas Tuchel priznao je da domaćini imaju "ogromnu prednost", rekavši da njegova momčad nema dovoljno vremena za prilagodbu, ali promjena termina se nije svidjela niti meksičkoj strani. "Ova promjena je kao udarac u trbuh. Sada moramo sve ponovno isplanirati", izjavio je izbornik Aguirre.

FIFA se, vjerojatno zbog ti reakcija, predomislila i utakmica će se igrati u planiranom terminu u nedjelju navečer u 18 sati po meksičkom vremenu što je u 2 ujutro kod nas. Tako će i utakmica Brazila i Norveške ostati u svom terminu u nedjelju u 22 sata po našem vremenu.

FifaSvjetsko Prvenstvo 2026.Engleska Nogometna ReprezentacijaMeksička Nogometna Reprezentacija
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