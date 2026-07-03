Englezi su bijesni: Prijeti promjena termina utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva

Utakmica Meksika i Engleske u osmini finala Svjetskog prvenstva mogla bi biti pomaknuta u raniji termin zbog prijetnji grmljavinskog nevremena, pišu engleski mediji.

Naime, Meksiko i Engleska su trebali u Mexico Cityju na stadionu Azteca igrati utakmicu osmine finala u ponedjeljak šestog srpnja u dva sata ujutro po hrvatskom vremenu što je po meksičkom vremenu u nedjelju navečer u 18 sati. Ipak, utakmica bi mogla biti pomaknuta u raniji termin te bi počela u nedjelju u 20 sati navečer po našem vremenu što je u podne po meksičkom.

FIFA vodi pregovore, a prema saznanjima SunSporta, Engleski nogometni savez (FA) u petak je obaviješten da postoji mogućnost pomicanja utakmice na raniji termin. Snažne oluje prijete održavanju utakmice u prvotno predviđenom terminu, dok bi u novom predloženom terminu uvjeti trebali biti znatno sigurniji, uz temperaturu od 21 stupnja.

To se nije niti malo svidjelo Engleskom savezu jer bi mnogi navijače Engleske mogli propustiti utakmicu zbog toga. Komentator BBC-a najavio je tijekom prijenosa utakmice Australija - Egipat da je promjena termina "vrlo izgledna".

Podsjetimo, prema sigurnosnim pravilima turnira, svaki udar munje zabilježen u krugu od osam milja od stadiona dovodi do automatske odgode od 30 minuta.

Problem bi mogla biti i utakmica Brazila i Norveške koja je na rasporedu u nedjelju u 22 sata što znači da bi se početak mogao poklopiti s eventualnim produžecima na utakmici Meksika i Engleske. Vjerojatno bi se onda i početak te utakmice pomaknuo, ali kasnije u noć.

Vidjet ćemo što će biti, do utakmice su u trenutku pisanja ovoga teksta ostala još samo dva dana pa bi i odluka trebala doći ubrzo.