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Evo što su u Hajduku odlučili napraviti s Livajom

Evo što su u Hajduku odlučili napraviti s Livajom
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Hoće li Garcia koristiti svog kapetana, tek treba vidjeti

3.7.2026.
22:04
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
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U petak je održan novi sastanak između predsjednika Hajduka Ivana Bilića i "kapetana na hlađenju" Marka Livaje.

O čemu se točno razgovaralo nije poznato, no Livaja će se u subotu priključiti treningu momčadi. Hajdukov kapetan bi se također trebao naći na popisu igrača za utakmicu prvog pretkola Europske ligu sa Žilinom, piše nekoliko izvora. Ta se utakmica igra 9. srpnja u 20 sati.

Hoće li urugvajski stručnjak Gonzalo Garcia koristiti Livaju tek treba vidjeti, no izgleda da će u Hajduku još jednom pokušati popraviti odnos između trenera i legendarnog igrača, koji od samog početka funkcionira po modelu "toplo-hladno".

Podsjetimo, Livaja je na "hlađenje" otišao nakon što je na pripremama prekršio disciplinski pravilnik kluba. Tada je igrač potjeran s priprema u Sloveniji, a sada će se, izgleda, vratiti u momčad.

Ističemo kako je Hajduk pobijedio u sve tri pripremne utakmice, i to protiv doprvaka Ukrajine i Sjeverne Makedonije te prvaka Slovenije.

HajdukMarko LivajaEuropska Ligažilina
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