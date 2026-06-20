Umro mladi nogometaš: 'Teško je ne pustiti suzu za djetetom...'

Anes Vojniković (23), mladi bosanskohercegovaški nogometaš koji je igrao OFK Brdo umro je od posljedica teške prometne nesreće koja se dogodila prošlog tjedna u petak 12. lipnja na magistralnom putu Prijedor – Sanski Most.

Vojniković je nakon nesreće prebačen u Sveučilišni klinički centar Republike Srpske u Banjoj Luci gdje su se liječnici borili za njegov život, no, nažalost, u subotu je podlijegao ozljedama.

U nesreći su ozlijeđene još tri osobe.

Tužnu vijest je potvrdio njegov klub OFK Brdo, koji se od Vojnikovića oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama.

"Teško je napisati ove riječi. Mislili smo da nam se to nikada neće dogoditi. Potreseni ogromnom boli i tugom većom od Matruške Brda, moramo priznati da više nisi s nama. Dragi Bože, znamo da ga ispraćamo u bolji svijet, ali teško je ne pustiti suzu za djetetom koje je imalo dom u Vedrom polju. Tuga se proteže do neba u obitelji Anesa Vojnikovića. Kako su, samo oni znaju. Mi iz OFK Brda smo ovdje da kažemo da nisu sami i da smo uz njih u najtežim danima njihovih života. Rengin, vidimo se na drugom stadionu, u drugoj ligi", napisao je njegov klub.