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U SPLITU  /

Maloljetnik koji je slao lažne dojave o bombama optužen za terorizam

Maloljetnik koji je slao lažne dojave o bombama optužen za terorizam
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

Opisano je da se maloljetnom počinitelju stavlja na teret da je 23. poslao na adrese elektroničke pošte policijskih postaja, srednje škole i medija, e-mail poruke u kojima se iznosi prijeteći sadržaj o uporabi eksploziva

29.7.2026.
17:33
danas.hr
Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija
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Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je Vijeću za mladež Županijskog suda u Splitu podnijelo prijedlog za izricanje sankcije maloljetnom hrvatskom državljaninu (2010.) zbog kaznenog dijela terorizma, izvijestio je DORH.

U navedenom prijedlogu opisano je da se maloljetnom počinitelju stavlja na teret da je 23. i 24. travnja 2026., u nakani izazivanja straha među stanovništvom na području Splitsko - dalmatinske županije, putem elektroničkih uređaja poslao na adrese elektroničke pošte policijskih postaja, srednje škole i medija, e-mail poruke u kojima se iznosi prijeteći sadržaj o uporabi eksploziva i time ugrožavanja života drugih osoba i oštećenja javnih objekata.

"Županijsko državno odvjetništvo u Splitu u podnesenom je prijedlogu predložilo da se prema maloljetnom počinitelju produlji privremena mjera stavljanja pod nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad, radi pružanja pomoći i zaštite, kao i mjera opreza zabrane pristupa internetu, sukladno relevantnim odredbama Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež", izvijestio je DORH.

Dojave O BombamaMaloljetnikSplitDorh
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