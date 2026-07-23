Srušio se skupocjeni ruski lovac u blizini Moskve: Pojavila se snimka olupine u plamenu
Ruske vlasti nisu se oglasile o uzroku nesreće
Napredni ruski borbeni zrakoplov pete generacije Su-57 srušio se tijekom trenažnog leta u blizini Moskve. Na ruskim Telegram kanalima objavljeno je da se pilot navodno sigurno katapultirao prije nego što se zrakoplov srušio, a zasad nema prijavljenih žrtava na tlu.
Letjelica se srušila u blizini grada Zvenigoroda, u okrugu Odintsovo u Moskovskoj oblasti u četvrtak. Svjedoci su za ruske medije kazali da je zrakoplov eksplodirao nakon što se pilot katapultirao.
"Avion se srušio, a padobran je viđen u blizini", kazali su stanovnici za Astru.
Ruske vlasti nije otkrile uzrok nesreće.
Koliko je moćan Su-57?
Su-57 je najnapredniji ruski višenamjenski lovac pete generacije. Prvi let obavio je još 2010. godine, no serijska proizvodnja je odgođena prije nego što je ušao u ograničenu upotrebu.
Kyiv Post prenosi da je zrakoplov dizajniran za misije zračne nadmoći i napade na kopnene i pomorske ciljeve. Rusija tvrdi da Su-57 ima stealth tehnologiju, naprednu avioniku i da može nositi razno precizno navođeno oružje.
No, zapadni analitičari doveli su u pitanje stvarne stealth sposobnosti zrakoplova i njegovu sporu proizvodnju.
Vjeruje se da Rusija ima tek oko 30 borbenih aviona Su-57, što je daleko manje od ciljanih 76 dodatnih zrakoplova koji bi trebali biti isporučeni do 2027.
Tijekom rata u Ukrajini, dva puta je potvrđeno da su Su-57 pogođeni na tlu - prvi put u lipnju 2024. i ponovno u travnju ove godine što naglašava ranjivost najnaprednijeg ruskog lovca čak i izvan bojnog polja.