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Meteorolog RTL-a pokazao košarkaško umijeće: Osvojio treće mjesto na humanitarnom turniru

Karlovac je ovog vikenda domaćin najbolje 3X3 košarke. Na legendarnom karlovačkom igralištu Šanac održana je završnica SuperSport Cro Toura, na kojem su igrale ponajbolje ekipe iz Hrvatske, ali i susjedstva.

Najbolja hrvatska ekipa bio je Radnik iz Križevaca čije je boje branio i naš meteorolog - Dorian Ribarić. Na kraju su završili na trećem mjestu, a pobjedu je odnijela ekipa srpskog Pirota. Turnir je imao i humanitarni karakter, sredstva su se prikupljala za udrugu 'Jak kao Jakov' koja pomaže djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima.

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30.8.2026.
21:11
Sportski.net
Dorian RibarićHumanitarni Turnir
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