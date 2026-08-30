Meteorolog RTL-a pokazao košarkaško umijeće: Osvojio treće mjesto na humanitarnom turniru

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Karlovac je ovog vikenda domaćin najbolje 3X3 košarke. Na legendarnom karlovačkom igralištu Šanac održana je završnica SuperSport Cro Toura, na kojem su igrale ponajbolje ekipe iz Hrvatske, ali i susjedstva.
Najbolja hrvatska ekipa bio je Radnik iz Križevaca čije je boje branio i naš meteorolog - Dorian Ribarić. Na kraju su završili na trećem mjestu, a pobjedu je odnijela ekipa srpskog Pirota. Turnir je imao i humanitarni karakter, sredstva su se prikupljala za udrugu 'Jak kao Jakov' koja pomaže djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima.