Meteorolog RTL-a pokazao košarkaško umijeće: Osvojio treće mjesto na humanitarnom turniru

BRAVO! /

Karlovac je ovog vikenda domaćin najbolje 3X3 košarke. Na legendarnom karlovačkom igralištu Šanac održana je završnica SuperSport Cro Toura, na kojem su igrale ponajbolje ekipe iz Hrvatske, ali i susjedstva.

Najbolja hrvatska ekipa bio je Radnik iz Križevaca čije je boje branio i naš meteorolog - Dorian Ribarić. Na kraju su završili na trećem mjestu, a pobjedu je odnijela ekipa srpskog Pirota. Turnir je imao i humanitarni karakter, sredstva su se prikupljala za udrugu 'Jak kao Jakov' koja pomaže djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima.