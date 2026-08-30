Arogantno je prijetio Šibeniku i Zadru, a nakon zla u Škabrnji dobio unaprjeđenje

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PROFIL ZLOČINCA /

Trideset i jednu godinu od genocida u Srebrenici i zločina koje je počinio, u haaškom pritvoru umro je Ratko Mladić, balkanski krvnik.

Dok jedni u njemu vide zločinca, u dijelu Srbije i Republike Srpske i danas ga dočekuju kao heroja - pjesmom, muralima. Službeni Beograd najavljuje i državni pokop uz sve počasti.

Haški sud je izrekao presudu. No je li pravda zadovoljena, odgovor ovisi o tome koga se pita. Više pogledajte u RTL Dosjeu.