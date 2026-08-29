Virus Zapadnog Nila širi se Zagrebom: Od četvero pacijenata dvoje je na intenzivnom liječenju

Virus Zapadnog Nila potvrđen je kod pet uginulih vrana na različitim lokacijama u Zagrebu. U Klinici za infektivne bolesti trenutačno se liječi četvero pacijenata, od kojih je dvoje na intenzivnoj njezi.

Pet uginulih vrana bilo je alarm da stigao je u Zagreb virus Zapadnog Nila.

"Od 5 uginulih vrana sve su bile pozitivne na nazočnost virusa, što nam ukazuje da je virusna aktivnost na području Grada Zagreba dosta izražena budući da su ptice sa različitih lokacija u Gradu Zagrebu", rekao je Vladimir Savić, voditelj laboratorija za virologiju i patologiju Hrvatskog veterinarskog instituta.

Virus cirkulira gradom

Nalazi Hrvatskog veterinarskog instituta potvrdili su ono na što su uginule ptice upozoravale – virus cirkulira gradom.

"Siva vrana najviše stradava i najviše je ugrožena, a također one manje vidljive ptice grabljivice, jastreb i kobac", Boleslaw Slocinski, voditelj projekta Interreg Aviator koji se bavi virusom Zapadnog Nila u Udruzi BIOM.

"Virus cirkulira preko komaraca od ptice na pticu. Hrani se na zaraženoj ptici, zatim ubode drugu pticu i na taj način prenese virus. Nažalost, ponekad taj virus izađe iz tog kruga pa onda zaraženi komarac se ode hraniti na čovjeka, konja i druge sisavce i tako ih zarazi", rekao je Savić.

To se i dogodilo. Tek dio zaraženih razvije simptome, no u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu trenutačno se liječi četiri pacijenta, od kojih dvoje na intenzivnoj njezi.

"U manjeg broja njih dolazi do razvoja infekcije živčanog sustava uz poremećaj svijesti, tremor, drhtanje ruku, konvulzije, grčevi, epileptički napad. Negdje je smrtnost 90 posto u ovih težih, ali u našoj situaciji postoje rizični čimbenici, a to je starija životna dob i neke bolesti, smanjen imunosni sustav", rekao je Ivan Puljiz, predstojnik Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević”.

Slijedi pojačano suzbijanje komaraca

Dok se zaraženi pacijenti liječe, stručnjaci prate koliko se virus proširio Zagrebom. Prvi trag stigao je u četvrtak.

Upravo u zagrebačkom Zapruđu pronađena je prva vrana koja je uginula od virusa Zapadnog Nila, ubrzo su stigli pozitivni nalazi s još četiri lokacije u Gradu Zagrebu.

Osim na Zapruđu, vrane pozitivne na virus pronađene su i na Kvaternikovom trgu, u Parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi. Zbog toga slijedi pojačano suzbijanje komaraca na mjestima gdje su pronađene uginule ptice, javljaju iz Grada.

Tretmani počinju u utorak i srijedu rano ujutro, hladnim zamagljivanjem. Prvo na području Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrina i Sloboštine, a potom i na širem području Donjeg i Gornjeg grada.

Posljedice može osjetiti cijeli gradski ekosustav

No nisu komarci prijetnja samo ljudima. Posljedice njihova širenja virusa mogu osjetiti cijeli gradski ekosustavi.

"Nestankom jedne vrste može se izgubiti ravnoteža i nastati uvjeti koji će odgovarati drugim vrstama koje ne želimo kao što su štakori, glodavci, miševi", rekao je Slocinski.

Zato stručnjaci traže od građana da svaku pronađenu uginulu pticu prijave veterinarskoj službi ili Ministarstvu poljoprivrede. A za vlastitu zaštitu najvažnije je izbjeći ubod komarca.