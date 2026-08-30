Tražeći supruga Matija je doznala tko ga je ubio: 'Na svim slavljima smo sjedili s tim čovjekom'

Ni 35 godina nakon Domovinskog rata još uvijek se ne zna istina o sudbini 1725 osoba. Traga se za 1341 nestalom osobom, a za 384 smrtno stradalih ne zna se mjesto njihovog ukopa. Njihove obitelji žive za odgovor na pitanje - 'gdje su naši najmiliji?'

Obiteljima nestalih život protječe u traženju, iščekivanju i nadi.

"Dok su bile razmjene i dok se nešto događalo imali ste nadu da je živ“,rekla je Marija Šestan, majka ubijenog hrvatskog branitelja.

"Navečer sjednemo na krevet, onda se sjetimo tate i muža i plačemo, sve mislimo, a možda ga je netko sakrio, možda ćemo ga naći“,rekla je Matija Kušić, supruga ubijenog hrvatskog branitelja.

Sina Tomislava gospođa Marija tražila je na sve načine, a onda se suočila s najtežom spoznajom za majku.

"Kad je zadnja razmjena prošla, kad je rečeno da više nema živih ja sam morala u sebi prelomiti da živ nije“, rekla je Marija Šestan.

Doznala tko je ubojica njenog supruga

U potrazi za suprugom Marinom gospođa Matija saznala je i tko je njegov ubojica.

"S kojim smo na svim slavljima, svim svatovima bili zajedno, za stolom istim sjedili, njegovi roditelji i mog muža roditelji su bili prijatelji, veliki, i on ga je ubio“, rekla je Matija Kušić.

No cijelu istinu o sudbini i mjestu posmrtnih ostataka svojih najmilijih obitelji ni 35 godina nakon Domovinskog rata ne znaju.

"Gdje da ga tražim, a jedino što mi ostaje je da ga tražim, ja drugo u životu ne želim, samo da ga pronađem, da ima svoj grob kao što dolikuje svakom živom biću“, rekla je kaže Marija Šestan.

"Bila bih najsretnija kada bi našli jedan posmrtni ostatak pa da imamo gdje upaliti svijeću, pomoliti se pa nekada doći, sjesti pa mu ispričati naš život poslije njega“, rekla je Matija Kušić.

U Vukovaru obilježen Dan sjećanja na nestale

Traga se za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu. 320 ih je iz Vukovara u kojem je obilježen Dan sjećanja na nestale.

"Govorimo o ljudima koji su imali svoje živote, obitelji, snove i imena, zato je potraga za nestalima više od političkog i administrativnog pitanja, ona je pitanje ljudskog dostojanstva, pravde i temeljnog poštovanja prema čovjeku,“ rekla je Sandra Rapčak Škomrlj, predsjednica Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata.

"I danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju, neka nam dostave ono što smo tražili, neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili“, rekao je Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja.

I obitelji nestalih apeliraju na sve koji imaju saznanja o tome, a šute.

"Kako mogu leći spavati, da li im pred oči ne dođu lica, oči, te osobe koje su oni ubijali, kako mogu mirno spavati, jesu li oni ljudi, imaju li oni osjećaje, djecu, rodbinu?“, pita se Marija Šestan.

Istina koju bi otkrili olakšala bi kažu dušu svima pa ponavljaju pitanje za čiji odgovor žive - 'Gdje su naši najmiliji?'