Ove stvari izbjegavajte u rujnu: Vjeruje se da privlače nesreću i tjeraju novac iz doma

Rujan je mjesec na prijelazu, prag između žarkog ljeta i tihe, hladnije polovice godine. Dok se priroda polako priprema za počinak, a dani postaju kraći, naši su preci u tim promjenama vidjeli puno više od meteorologije.

U šuštanju lišća, zrenju plodova i ponašanju životinja čitali su znakove i poruke, stvarajući nepisana pravila o tome što valja, a što ne valja činiti.

Ta su se vjerovanja, duboko ukorijenjena u ciklusu zemlje, prenosila s koljena na koljeno, a neka od njih i danas žive u fragmentima sjećanja, upozoravajući nas na poteze koji bi, prema starima, mogli prizvati nesreću.

Zaboravite na kupanje u rijekama i jezerima

Jedno od najpoznatijih i najraširenijih vjerovanja tiče se kupanja u otvorenim vodama. Iako se zabrana tradicionalno veže uz blagdan Preobraženja Gospodinova sredinom kolovoza, ona se strogo proteže na čitav rujan.

Vjerovalo se da se tada "preobražavaju i gora i voda", što je bio pjesnički način da se opiše kako rijeke i jezera postaju hladniji, ćudljiviji i opasniji.

Ulazak u vodu nakon tog razdoblja, upozoravali su stariji, donosi bolest i priziva nesreću. Praktična pozadina ovog vjerovanja je jasna - s nižim temperaturama raste rizik od prehlade i upala, no narodna mašta dala mu je dublji, gotovo mističan značaj o vodi koja gubi svoju ljetnu, blagonaklonu narav.

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Ostavljanje ljetine na polju priziva glad

Rujan je vrhunac sezone berbe. Vinogradi su puni zrelog grožđa, polja kukuruza čekaju berače, a krumpir se vadi iz zemlje. Ostaviti plodove da propadaju na polju smatralo se ne samo rasipništvom, već i teškom uvredom prirodi i njezinim darovima.

Vjerovalo se da se time pokazuje nepoštovanje koje će sigurno biti kažnjeno - lošijom ljetinom iduće godine, siromaštvom i nestašicom.

Svaki klip kukuruza, svaka jabuka i svaki grozd morali su biti pokupljeni. Iza ovog običaja stoji jednostavna logika preživljavanja, no u narodnom vjerovanju ono je preraslo u moralnu obvezu prema zemlji koja hrani, čije bi zanemarivanje donijelo dugoročnu nevolju.

Ignoriranje znakova u prirodi je put u propast

Naši stari nisu imali meteorološke prognoze, ali su zato pozorno promatrali prirodu, vjerujući da im ona šalje ključne poruke o budućnosti. Zanemariti te znakove u rujnu, mjesecu koji najavljuje zimu, smatralo se iznimno nepromišljenim.

Ako lišće dugo ne otpada s grana, bit će oštra i duga zima. Ako su ptice selice mršave i slabe, zima će biti blaga. Grmljavina u rujnu, prema nekim predajama, najavljivala je dobru i plodnu godinu.

Slično tome, jesenska folklorna tradicija pridavala je veliku važnost ponašanju životinja; sove su smatrane vjesnicima smrti, a vrane glasnicima između svjetova. Ignorirati ove putokaze značilo je nespremno dočekati hladnoću, što je samo po sebi bilo vrsta nesreće.

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Ne započinjite gradnju kuće i velike poslove

Iako ovo vjerovanje nije bilo vezano isključivo za rujan, u mnogim je krajevima bilo izraženo upravo u prijelaznom razdoblju iz ljeta u jesen. Započinjanje velikih, životnih projekata poput gradnje kuće ili otvaranja novog posla smatralo se lošim potezom. Objašnjenje leži u simbolici "umiranja prirode".

Kao što se život u prirodi povlači i smiruje, tako se vjerovalo da će i svaki posao započet u to vrijeme biti kratkog vijeka i bez pravog blagoslova.

Umjesto pokretanja novog, jesen je bila vrijeme za završavanje započetog i ubiranje plodova, a ne za sijanje sjemena budućih pothvata.

Čuvajte se ukletih kupina i neopreznog rukovanja kruhom

Rujan je i vrijeme divljih plodova, no s njima je trebalo biti oprezan. Prema starom britanskom vjerovanju, kupine se ne smiju brati nakon Miholja, 29. rujna. Legenda kaže da je na taj dan arkanđeo Mihael protjerao Lucifera iz raja, a on je pao ravno u grm kupine.

Bijesan, prokleo je i popljuvao njegove plodove, učinivši ih otrovnima. Iako se radi o mitu, on ima i praktičnu stranu - krajem rujna kupine često postaju pljesnive i gorke.

Slična pravila vrijedila su i za kruh, simbol žetve. U Francuskoj se, primjerice, smatralo nesrećom poslužiti kruh okrenut naopako, dok se u Ukrajini mrvice nikada nisu bacale u smeće kako se ne bi prizvala glad.

Ova su pravila podsjetnik na svetost hrane u vremenima kada je ona bila dragocjena.