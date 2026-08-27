Dva planeta i pomrčina Mjeseca udaraju bez milosti: Ovim znakovima problemi stižu sa svih strana

Krajem kolovoza astrološka pozornica donosi rijedak i intenzivan nebeski događaj. U petak, 28. kolovoza, Merkur, planet komunikacije, ulazi u izazovan kvadrat s Uranom, planetom naglih promjena. Prema pisanju portala Atma, istoga dana događa se i pomrčina Mjeseca u Ribama, koja s Merkurom i Uranom formira promjenjivi T-kvadrat, dodatno pojačavajući energiju preokreta.

Ova kozmička oluja najsnažnije će utjecati na četiri znaka, donoseći im razdoblje mentalnog nemira i potrebe za brzom prilagodbom.

Kozmički sklop: Sudar plana i kaosa

Da bismo razumjeli dubinu ovog tranzita, potrebno je promotriti njegove glavne aktere. Merkur se nalazi u Djevici, znaku kojim vlada, gdje djeluje s vrhunskom analitičkom snagom. On je simbol pedantnog planiranja, logike i reda. S druge strane, Uran u Blizancima ne mari za vaše planove.

Njega zanima bljesak genijalnosti koji plan čini zastarjelim. Uran, koji se često naziva "višom oktavom Merkura", predstavlja apstraktni um i nekonvencionalna rješenja.

Kada se ova dva planeta nađu u kvadratu, dolazi do sudara između metodičkog pristupa i kaotične inovacije. To je energija koja ruši postojeće strukture kako bi napravila mjesta za nešto novo.

Blizanci: Revolucija vlastitog ja

S Uranom, planetom buđenja, koji tranzitira kroz njihov znak, blizanci prolaze kroz duboku osobnu transformaciju. Ovaj kvadrat s Merkurom, njihovim vladajućim planetom, djeluje kao okidač.

Mogli bi doživjeti mentalni "kratki spoj", osjećaj da im misli jure brže nego što ih mogu obraditi. Neočekivane vijesti i iznenadne ideje mogu ih potaknuti na radikalne odluke koje mijenjaju smjer.

Iako ovaj tranzit donosi nervozu i osjećaj da se sve odvija prebrzo, on nudi priliku za oslobađanje od starih obrazaca razmišljanja. Pomrčina Mjeseca dodatno aktivira njihovo polje karijere, sugerirajući moguće preokrete na profesionalnom planu.

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Djevica: Urušavanje planova i potraga za novim redom

Merkur se nalazi u njihovu znaku, što pojačava njihov analitički um i potrebu za kontrolom. Upravo zato, kvadrat s nepredvidivim Uranom donosi kaos u njihov precizno isplanirani svijet.

Djevice bi se mogle suočiti s neočekivanim tehničkim kvarovima, iznenadnim promjenama u rasporedu ili informacijama koje remete njihove rutine.

Osoba koja danas rješava problem nije ona s najboljim planom, već ona koja je najspremnija odbaciti ga i krenuti iz drugog kuta. Ovaj aspekt tjera ih da napuste perfekcionizam i prihvate improvizaciju.

Pomrčina u Ribama, u njihovu polju partnerstava, može donijeti iznenadne spoznaje o odnosima, razotkrivajući ono što je dugo bilo nejasno.

Strijelac: Preispitivanje uvjerenja i odnosa

Za strijelce, ovaj tranzit aktivira os komunikacije i odnosa. S Uranom u Blizancima koji se nalazi u opoziciji s njihovim znakom, izazovi već neko vrijeme dolaze kroz partnerstva i neočekivane poteze drugih ljudi.

Kvadrat s Merkurom sada donosi kulminaciju u obliku napetih razgovora, sukoba mišljenja ili novih informacija koje potresaju njihove temeljne filozofske stavove.

Neočekivana poruka ili poziv može u potpunosti preokrenuti kratkoročne planove. Pomrčina Mjeseca u Ribama istovremeno utječe na njihovo polje doma i obitelji, signalizirajući moguće završetke ili promjene u privatnom životu koje zahtijevaju prilagodbu i emocionalnu zrelost.

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Ribe: Emocionalna kulminacija i suočavanje s istinom

Djelomična pomrčina Mjeseca događa se upravo u znaku Riba, čineći ih najranjivijim, ali i najintuitivnijim znakom tijekom ovog razdoblja.

Ova lunacija donosi snažnu emocionalnu kulminaciju i završetak ciklusa koji je trajao mjesecima. Kvadrat s Uranom osigurava da se taj završetak dogodi na iznenadan i nepredvidiv način.

Ribe mogu doživjeti prodorne uvide, otkriti tajne ili se suočiti s istinama koje su dugo izbjegavale. Merkur u opoziciji, iz znaka Djevice, traži od njih da svoje snažne osjećaje i intuiciju pokušaju spojiti s praktičnim i racionalnim odlukama, što za njih predstavlja jedinstven izazov, ali i priliku za cjeloviti rast.

Kako se nositi s nepredvidivim?

Energija Merkurovog kvadrata s Uranom je nestabilna i može izazvati nervnu napetost. Manjak koncentracije i sklonost distrakcijama zahtijevaju dodatan oprez.

Preporučuje se odgoditi važne odluke i dvaput provjeriti sve detalje prije slanja poruka ili potpisivanja dokumenata. Najbolja strategija je ostati mentalno fleksibilan.

Prihvatite da će se planovi promijeniti, tehnologija možda neće surađivati, a razgovori mogu skrenuti u neočekivanim smjerovima. Otpor promjenama samo pojačava frustraciju. Gledajte na prekide kao na prečace do rješenja.