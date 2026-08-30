Soudani zabio u drugom nastupu, no Kustošija ostala bez bodova na domaćem terenu

Prošlog je tjedna krenula Prva NL, odnosno drugi rang hrvatskog nogometa. Nakon pet godina se u ligu vratila druga momčad Dinama, ali današnja vijest dolazi zbog bivšeg igrača prve momčadi.

Alžirski napadač Hilal Soudani bio je strijelac u 1-2 porazu njegove Kustošije protiv Mladosti iz Ždralova. Soudani je zabio u 55. minuti iz kaznenog udarca, da bi se gosti vratili u 85. minuti pogotkom Lucasa Fernandesa. Samo tri minute kasnije momčad iz mjesta pokraj Bjelovara postigla je i drugi pogodak kada je precizan bio Dario Pavković koji je postavio konačan rezultat.

Pogodak Soudanija pogledajte OVDJE.

Mladost se tako nakon prva dva kola nalazi na petom na tablici s četiri boda, dok je Kustošija trenutačno na 13. mjestu s jednim osvojenim bodom.

Dodajemo kako su od poznatih imena osim Soudanija na ovoj utakmici bili i Jan Doležal i Belinho u dresu Kustošije, te Dario Čanađija i Filip Ozobić u dresu Mladosti.

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