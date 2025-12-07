Umalo šokirali Rijeku u kupu pa doveli igrača iz njihove legendarne generacije

Mladost iz Ždralova nastavlja svoj napad na drugi rang natjecanja – Prvu nogometnu ligu. Mladost je tako, nakon utakmice protiv Rijeke u kojoj su na poluvremenu vodili 1:0 pa izgubili 1:4, dovela upravo bivšeg igrača tog kluba.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Za klub iz mjesta pokraj Bjelovara potpisao je Dario Čanađija (31), bivši mladi reprezentativac i igrač koji je u Kekovoj Rijeci, koja je osvojila prvi naslov prvaka države za klub s Kvarnera, odigrao 52 nastupa, 24 od toga upravo u toj šampionskoj sezoni.

Čanađija u Mladost dolazi iz kazahstanskog Ordabasyja, a zanimljivo je da je upravo u Mladosti započeo svoj nogometni put. U karijeri je igrao i za Speziju, Olimpiju iz Ljubljane te Slaven Belupo, uz još nekoliko drugih klubova, a sa svojih 164 nastupa u SHNL-u sigurno će biti od velike pomoći Mladosti u ostvarenju njihovih ciljeva.

Dodajemo da su planovi da Bjelovar i okolica napokon dobe svog prvoligaša već dugo u nastajanju te je nedavno Arena Bjelovar dobila građevinsku dozvolu.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Cindrić o životu u Mađarskoj