VRATIO SE KUĆI /

Umalo šokirali Rijeku u kupu pa doveli igrača iz njihove legendarne generacije

Umalo šokirali Rijeku u kupu pa doveli igrača iz njihove legendarne generacije
Foto: Jurica Galoic/pixsell

Sa svojih 164 nastupa u SHNL-u, Čanađija će sigurno biti od velike pomoći Mladosti u ostvarenju njihovih ciljeva

7.12.2025.
14:17
Sportski.net
Jurica Galoic/pixsell
Mladost iz Ždralova nastavlja svoj napad na drugi rang natjecanja – Prvu nogometnu ligu. Mladost je tako, nakon utakmice protiv Rijeke u kojoj su na poluvremenu vodili 1:0 pa izgubili 1:4, dovela upravo bivšeg igrača tog kluba.

Za klub iz mjesta pokraj Bjelovara potpisao je Dario Čanađija (31), bivši mladi reprezentativac i igrač koji je u Kekovoj Rijeci, koja je osvojila prvi naslov prvaka države za klub s Kvarnera, odigrao 52 nastupa, 24 od toga upravo u toj šampionskoj sezoni.

Čanađija u Mladost dolazi iz kazahstanskog Ordabasyja, a zanimljivo je da je upravo u Mladosti započeo svoj nogometni put. U karijeri je igrao i za Speziju, Olimpiju iz Ljubljane te Slaven Belupo, uz još nekoliko drugih klubova, a sa svojih 164 nastupa u SHNL-u sigurno će biti od velike pomoći Mladosti u ostvarenju njihovih ciljeva. 

Dodajemo da su planovi da Bjelovar i okolica napokon dobe svog prvoligaša već dugo u nastajanju te je nedavno Arena Bjelovar dobila građevinsku dozvolu.

Nk RijekaMladost ždralovi
