Zapeli na panoramskom kotaču, djeca su vrištala: 'Okretali su nas ručno, mic po mic!"

Posjetitelja Adventa u Varaždinu u nedjelju doživjeli su traumatično iskustvo jer su neki od njih oko 18 sati "zapeli" u panoramskom kotaču.

Neki su zastali na vrhu kotača ili na oko 23 metara visine te se među posjetitelje uvukla panika. Jedan od posjetitelja kaže da on i prijateljica obožavaju posjećivati Advente, da su u Varaždinu čekali da se smraći kako bi doživljaj na panoramskom kotaču bio bolji.

Za 24sata ispričao je da je tada ostao u kotaču: "Prijateljica i ja smo došli do vrha, a onda je kotač stao! Mislili smo da se šale, prijateljica se krenula čak smijati, a mene je uhvatila panika. Minutu kasnije, ugasila su se svjetla - e tada je počela drama", rekao je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Djeca su vrištala

Krenula je panika ljudi, djelatnici su navodno ručno pomicali kotač,kaže - "mic po mic", a djeca su vrištala. Sve je trajalo oko 15 minuta.

Turistička zajednica grada Varaždina prenijela je službeno priopćenje vlasnika panoramskog kotača, koje prenosimo u cijelosti:

"Panoramski kotač nije 'zapeo', već je sustav radio upravo onako kako je predviđeno sigurnosnim protokolima. Tijekom potpuno uobičajenog rada u jednu je gondolu ušao maksimalan broj posjetitelja, no s ukupnom težinom koja je bila veća od dopuštene. U takvim situacijama automatsko upravljanje kotača preventivno aktivira safe mode, čime se privremeno prekida automatska vožnja kako bi se osigurala maksimalna sigurnost svih putnika. Protokol predviđa zaustavljanje automatske vožnje, postupno pražnjenje svih gondola, nakon čega se sustav resetira. Ovaj postupak dio je redovne sigurnosne procedura i ne predstavlja kvar. Nakon provedenih radnji panoramski kotač je nastavio s normalnim radom i u potpunosti je siguran za posjetitelje", kažu.

POGLEDAJTE VIDEO Profesorica Ana Šporčić o organizaciji putovanja: 'Nikad mi neće biti žao štedjeti'