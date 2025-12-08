Opasan virus širi se na božićnim sajmovima? Umrle 32 osobe, epidemiolozi zabrinuti

Češka se bori s epidemijom hepatitisa A, koja je već odnijela 32 života, prenosi fenix-magazin.de. Opasnost od zaraze ovim virusom posebno je velika na božićnim sajmovima. Hepatitis A prenosi se preko fekalno-oralnog puta, odnosno kontaktom preko prljavih ruku.

Vlasti u susjednoj državi već su ove godine zabilježile više od 3.000 slučajeva – s trendom rasta. Državni zavod za javno zdravstvo smatra da vrhunac epidemije još nije dosegnut.

Počela je u proljeće, najprije se proširila među beskućnicima i ovisnicima o drogama. U međuvremenu je virus zahvatio sve slojeve stanovništva.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Najveća epidemija od 1979.

Zimsko odmaralište Boží Dar na granici s Njemačkom kod Oberwiesenthala izdalo je prije tri tjedna upozorenje o higijeni. Na sajmovima prodavači rade s rukavicama i često dezinficiraju svoje pultove. No to ne jamči sigurnost.

Većina kupaca ignorira bočice s dezinficijensom postavljene posvuda na štandovima. Simptomi se pojavljuju tek nakon otprilike četiri tjedna, ali zaražene osobe mogu biti zarazne već nakon jednog tjedna.

Milan Kubek, predsjednik Češke liječničke komore, izjavio da je riječ o najvećoj epidemiji od 1979. godine. U Češkoj vlada i ozbiljan nedostatak cjepiva.

POGLEDAJTE VIDEO: Više hospitaliziranih nego lani: Hoće li se svi uspijeti zaštiti od gripe?