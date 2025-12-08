Monstruozni otac iz Hrvatske spolno zlostavljao kći: Stigla optužnica za mučna djela

Općinsko državno odvjetništvo u kontinentalnom dijelu Hrvatske podiglo je optužnicu protiv 55-godišnjeg B.S.-a zbog nekoliko kaznenih djela - spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina, povrede djetetovih prava i povrede dužnosti uzdržavanja.

Regionalni portal Bjelovar.live objavio je detalje optužnice za koju navode da je imaju u posjedu.

U njoj stoji da je otac gotovo tri godine, točnije od 4. srpnja 2022. do početka siječnja 2025. godine, spolno zlostavljao vlastitu kći.

"U više navrata ju je preko odjeće rukama dodirivao po grudima, stražnjici i međunožju", tvrdi državno odvjetništvo.

Kći kažnjavao šibom

Također, nije vodio brigu o kćerinom obrazovanju, zdravlju i odgoju, već je svu brigu prepustio njezinoj majci o kojoj je kćeri govorio sve najgore. Također je djevojčicu kažnjavao, a prijetio je i da će se udariti remenom.

Optužen je i da nije plaćao mjesečno uzdržavanje djeteta u iznosu od 150 eura mjesečno, čime je dijete oštetio za ukupan iznos od oko 2000 eura.