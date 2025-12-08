FREEMAIL
ŠOK /

Isplivala Asadova snimka, Putin će poludjeti kad ovo vidi: 'Gadno je razotkriven'

Isplivala Asadova snimka, Putin će poludjeti kad ovo vidi: 'Gadno je razotkriven'
Foto: Profimedia

Nije poznato kada i gdje je točno nastala snimka, ali vjeruje se da je stara nekoliko godina

8.12.2025.
12:43
Erik Sečić
Profimedia
Uoči godišnjice pada bivšeg sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, portal Al Arabiyja objavljuje ekskluzivne snimke u kojima se vidi kako ismijava različite ljude i događaje u Siriji.

Jedna snimka je tako zabilježila kako u razgovoru s bivšom savjetnicom Lunom al-Shibl ismijava zdravlje i izgled ruskog predsjednika Vladimira Putina.

'Isječak ga je razotkrio' 

"Jesi li vidio kako Putin izgleda natečeno?", čuje se kako pita al-Shibl. "Sve su to zahvati", odgovorio je zatim Asad, a savjetnica se složila: "Da, sve kod Putina su zahvati. Ima 65 godina, taj isječak ga je gadno razotkrio". 

U drugom dijelu snimke čuje se kako al-Shibl kritizira sirijske vojnike. "Gledaju me u lice... Volim ih, ali mi se gade", čuje se kako priča al-Shibl.  

Nije poznato kada i gdje je točno nastala snimka, ali pretpostavlja se da je stara nekoliko godina, s obzirom na to da Putin sada već ima 73 godine. Asadova savjetnica je pak poginula u prometnoj nesreći u srpnju 2024. 

Podsjetimo, Asadov režim pao je prije točno godinu dana, a svrgnuti predsjednik tada je pobjegao u Rusiju, zemlju koja ga je podržavala tijekom Sirijskog građanskog rada. Vjeruje se da trenutačno boravi u Moskvi.

