Dalić s tribina pratio Thompsonov koncert pa se javio snimkom: 'Domoljublje, ljubav, vjera...'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić (59), ponovno je pokazao koliko mu znače nacionalni ponos i zajedništvo. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, podijeljenom iz rodnog Varaždina, poslao je snažnu poruku navijačima i cijeloj naciji uoči nadolazećih izazova.

U kratkom videu zabilježen je prizor s koncerta Marka Perkovića Thompsona (59), koji se sinoć održao u Varaždinu, na kojem tisuće ljudi uglas pjevaju 'Ako ne znaš šta je bilo' stvarajući naelektriziranu atmosferu ispunjenu emocijama.

Scena je obasjana crvenim svjetlima, a Dalić je sve sažeo u nekoliko ključnih riječi: "Domoljublje, ljubav, zajedništvo, vjera! Hrvatska!".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pratitelji oduševljeni izbornikovom objavom

Njegovi pratitelji s oduševljenjem su dočekali objavu. Komentari poput "Kad vlada vjera, ljubav i složnost, e to je Hrvatska", "Bravo, ljudino" te brojni emotikoni srca i hrvatskih zastava pokazuju da navijači dijele njegov entuzijazam.

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Inače, objava dolazi u ključnom trenutku, samo dan nakon što je održan ždrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koji je Hrvatsku smjestio u zahtjevnu skupinu s Engleskom, Ganom i Panamom.

Iako je i sam izbornik priznao da je skupina teška, ovom objavom kao da je želio podsjetiti na snagu hrvatskog jedinstva koja je Vatrene nosila do najvećih uspjeha, poput srebra 2018. i bronce 2022. godine. Nakon razočaravajućeg Eura 2024., Dalić jasno daje do znanja da su motivacija i vjera u uspjeh i dalje na najvišoj razini.

POGLEDAJTE VIDEO: Država gradi 10.500 priuštivih stanova: Evo koliko će samca koštati stan od 30 kvadrata