U Srbiji se hvale da su u jednoj stvari bolji od komšiluka, spomenuli i Hrvatsku

Prema posljednjim podacima za listopad 2025., Srbija se svrstava među zemlje s najnižom godišnjom stopom inflacije u regiji, objavio je Kurir.

Navode da je Srbija imala inflaciju od 2,8%, Bugarska 3,8%, Hrvatska 4,0%, Mađarska 4,2% i Crna Gora 4,8%.

"Najviša inflacija zabilježena je u Rumunjskoj, koja doseže čak 8,4%, dok se većina zemalja u regiji kreće iznad razine od 4%. Stabilnost cijena u Srbiji ukazuje na uspješne ekonomske i monetarne mjere koje su doprinijele smanjenju pritisaka na troškove života", navodi Kurir.

Ovaj prorežimski medij navodi da je pad inflacije rezultat cijelog niza mjera koje je država provela s ciljem zaštite standarda građana: marže na osnovne proizvode su ograničene, tečaj dinara je stabiliziran, a pojačana je i kontrola cijena u maloprodaji. Osim toga, smanjene su kamatne stope na individualne potrošačke kredite, što je dodatno rasteretilo kućanstva.

Zahvaljujući kombinaciji tih odluka, rast cijena se usporio, a inflacija je u listopadu pala na samo 2,8%, što je Srbiju svrstalo među najstabilnija gospodarstva u regiji.

Ipak, podaci koje navode u srpskom mediju nisu do kraja točni. Naime, istina je da je Hrvatska po rastu cijena u europskom vrhu. Samo Estonija ima veću inflaciju od nas, podaci su to Eurostata. A podaci hrvatskog Državnog zavoda za statistiku, inflacija u studenome su u prosjeku više za 3,8 posto u odnosu na studeni prošle godine.

To je dakle odnos na godišnjoj razini, a dobra je vijest da poskupljenja ipak usporavaju, ako gledamo u odnosu na prošli mjesec. Cijene su u studenom porasle 0,6 posto u odnosu na listopad.

