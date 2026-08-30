Uhićen kapetan trajekta koji se prevrnuo kod Cipra: 'Među prvima je napustio brod'

Najmanje osam osoba je poginulo, a 18 se vodi kao nestalo nakon prevrtanja trajekta kod obale sjevernog Cipra.

Ünal Üstel, tursko-ciparski premijer na sjeveru, rekao je za tursku državnu televiziju TRT da je do sada spašeno 237 ljudi. U tijeku je potraga za još 22 osobe, rekli su dužnosnici, javlja Guardian.

Brod je putovao iz luke Kyrenia, na sjeveru podijeljenog Cipra, prema luci Taşucu u Turskoj i prevozio je oko 270 putnika kada se prevrnuo.

Trajekt u stilu katamarana plovio je iz luke Kyrenia, u samoproglašenoj Turskoj Republici Sjeverni Cipar, prema luci Taşucu u Turskoj, kada se katastrofa dogodila oko 7,5 kilometara od obale.

Kapetan trajekta i ostali članovi posade uhićeni

Turski mediji izvještavaju da su kapetan prevrnutog trajekta i sedam članova posade uhićeni te da je pokrenuta istraga.

Üstel je obećao da će vlasti doći do uzroka katastrofe. "Neće biti zataškavanja", poručio je.

Brod je putovao iz luke Kyrenia, na sjeveru podijeljenog Cipra, prema luci Taşucu u Turskoj i prevozio je oko 270 putnika kada se prevrnuo.

Kapetan među prvima napustio brod

Spašeni putnici tvrde da je kapetan bio među prvima koji su napustili brod nakon 'eksplozije' koja se dogodila prije prevrtanja trajekta.

"Prednji dio je eksplodirao, pokušali su se okrenuti. I bočni prozori su eksplodirali. Brod je počeo primati vodu", rekao je jedan od spašenih putnika lokalnoj televiziji TRNC o eksploziji na brodu.

Muškarac, u pedesetima, rekao je da je proveo sat i pol u moru prije nego što je spašen, prema AFP-u, te da je mnogo ljudi bilo u trajektu u tom trenutku kada je počela curiti voda.

"Oni koji su mogli, izašli su“, rekao je, dodajući da je vidio kapetana među prvima koji su napustili brod "bez ikakve organizacije".

Drugi svjedok, u tridesetima, potvrdio je izvješća o eksploziji. Rekao je da je kapetanu prijavio curenje vode.

"Sjedala su počela lebdjeti, kapetan je nastavio ploviti, a pramac je eksplodirao", rekao je.

Trajekt bio u lošem stanju

Diplomati EU-a sa sjedištem na međunarodno priznatom jugu mediteranskog otoka sugerirali su da je trajekt možda bio "u lošem stanju".

"Nije bio u najboljem stanju. Moguće je da nije bio sposoban za plovidbu", rekao je jedan diplomat. "Ne čujemo da je bio novi brod."

Zastupnik ciparskih Turaka Sami Ozuslu rekao je za Guardian da još uvijek nije jasno tko je bio na popisu putnika. "Još uvijek ne znamo je li na brodu bilo stranaca. Ovo je usluga koju prvenstveno koriste [kopneni] Turci i ciparski Turci", rekao je.

"Spasilačke akcije su još uvijek u tijeku, ali brod se sada nalazi vrlo duboko ispod površine mora i razgovara se o dovođenju posebnog broda iz Turske kako bi ga izvukao", dodao je.

Visoki tursko-ciparski dužnosnik opisao je brod kao "potonuće u rekordnom roku".

Izvor, koji je želio ostati anoniman, rekao je: "Kapetan se, čini se, pokušao vratiti na obalu kada je brod počeo puniti vodom, ali ubrzo se počeo naginjati i potonuo u rekordnom roku."