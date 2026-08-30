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SHNL /

Osijek na krilima tinejdžera slavio protiv Slaven Belupa i zauzeo vrh tablice

Osijek na krilima tinejdžera slavio protiv Slaven Belupa i zauzeo vrh tablice
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osječani su poveli u 11. minuti golom 17-godišnjeg Jona Ježić koji je zabio i u 52. minuti, za 3-0.

30.8.2026.
22:01
Hina
Davor Javorovic/PIXSELL
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U jedinom nedjeljnom dvoboju petog kola HNL-a nogometaši Osijeka su na svojoj Opus Areni pobijedili Slaven Belupo s 3-0 (2-0) te su se vratili na prvo mjesto ljestvice.

Od početka susreta Osijek je bio vrlo angažiran i napadački potentan, a dodatno je domaćina oslobodio brzo postignut pogodak. U 11. minuti se spetljala obrana Slavena zajedno sa svojim golmanom Sentićem kojem je lopta ispala iz ruku nakon ubačaja. Sve je pratio mladi Jona Ježić koji je zabio za 1-0 i slavlje domaćih navijača.

Jednako je aktivan Osijek bio i nakon pogotka. U 25. minuti je dobro pucao Bukvić, ali nije povećao prednost, dok je u 30. šansu imao i Slaven Belupo, no Nestorovski je bio posve neprecizan pri svom pokušaju. Potom su uslijedile dvije šanse domaćina, Ježića i Naila Omerovića, dok je potonji u 37. minuti povećao na 2-0 dobro reagiravši na povratnu loptu i lijepu asistenciju Heistera.

Na samom početku drugog poluvremena gostujući igrač Grgić je mogao smanjiti, ali je dobro reagirao domaći vratar Malenica, dok je novi osječki gol uslijedio u 51. minuti. Nakon dobrog udarca Dolčeka lopta je odbijena do Ježića koji je opet bio u pravom trenutku i na pravom mjestu te je lako pospremio loptu u mrežu za 3-0.

U 65. minuti Slaven Belupo je propustio dotad svoju najbolju šansu. Mitrović je izbio sam pred osječka vrata. Prošao je i golmana Malenicu, ali je nakon njegovog udarca loptu s vratarske linije izbio Jurišić.

Do kraja utakmice obje su momčadi imale nekoliko dobrih zgoda, ali rezultat se više nije mijenjao te su Osječani slavili s 3-0.

Osijek i Varaždin imaju po 12 bodova, dok treći Dinamo ima deset te utakmicu manje. Slaven Belupo je deveti s tri boda na kontu.

U subotu su u Puli remizirali Istra 1961 i Dinamo odigravši 2-2, u dvoboju gdje je domaćin dva puta vodio, dok je Varaždin pred svojim navijačima s 2-0 bio bolji od Rudeša. Posljednje dvije utakmice ovog kola odigrat će se u ponedjeljak. Sastaju se Hajduk - Lokomotiva od 18.30 sati te Gorica - Rijeka u 21 sat.

Nk OsijekSlaven Belupo
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