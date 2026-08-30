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Jimmy Stanić 13 je godina čekao brak s Barbarom, a upravo njoj duguje jedan od najvećih hitova

Jimmy Stanić 13 je godina čekao brak s Barbarom, a upravo njoj duguje jedan od najvećih hitova
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Supruga Barbara bila je njegov oslonac na pozornici i u životu, a zajedno su bili desetljećima

30.8.2026.
21:16
Hot.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Iza dugovječne i bogate karijere Stjepana Jimmyja Stanića stajala je njegova supruga Barbara Trohar, koja mu nije bila samo životna družica, već i neizostavan dio svakog njegova nastupa. Jimmy je često isticao kako bi bez nje na pozornici „teško išlo“, a njihov prepoznatljivi scenski humor, dueti i međusobno zadirkivanje godinama su oduševljavali publiku.

Jimmy Stanić 13 je godina čekao brak s Barbarom, a upravo njoj duguje jedan od najvećih hitova
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Upravo je Barbara zaslužna i za jedan od njegovih najvećih hitova, pjesmu „Dimnjačar“. Budući da potječe iz glazbene obitelji sa sedam sestara, Barbara mu je jednom zapjevala stihove koje dotad nije čuo, a Jimmy ih je odmah prepoznao kao idealan materijal za pjesmu.

Hodali 13 godina prije vjenčanja

Par se upoznao u Portorožu, gdje je Jimmy boravio zbog koncerta. Prije nego što su stali pred matičara, bili su u vezi 13 godina, a pjevač se u svom prepoznatljivom stilu šalio da ju je prosio više od desetljeća te da je to jedino bračno „da“ u travnju 1990. izgovorio s navršenom 61 godinom jer je „čekao onu pravu“.

Njihov skladan odnos nastavio se i u kasnijim godinama u zagrebačkom naselju Utrine. Dane su provodili u zajedničkim šetnjama, ritualima ispijanja kave i pripremi omiljenih jela poput bakalara, dok su susjedi njihovoj povezanosti odali počast i velikim kvartovskim muralom.

Jimmy Stanić 13 je godina čekao brak s Barbarom, a upravo njoj duguje jedan od najvećih hitova
Foto:

Recept za sklad: Razumijevanje i pjesma

Govoreći o tajni njihova dugog braka, supružnici su uvijek isticali da je ključ u međusobnom razumijevanju i izbjegavanju nepotrebnih svađa. Kako je u prijašnjem razgovoru ispričao za Gloriju, Stanića je kod supruge osvojila dobrota, dok je ona priznala da joj je u početku bilo gotovo nestvarno što razgovara s pjevačem čije je pjesme već voljela.

Za njih je pozornica bila prirodno okruženje sve do poznih godina, zajedno su otvarali festivale, snimali albume i vladali scenom, dokazujući kako su zajednički humor i ljubav prema glazbi bili najčvršći temelj njihova zajedništva.

Jimmy StanićBrakLjubav
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