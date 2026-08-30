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Prvi put nakon poraza oglasio se Itauma: Evo što kaže Britanac

Prvi put nakon poraza oglasio se Itauma: Evo što kaže Britanac
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Foto: Steven Paston, PA Images/Alamy/Profimedia

Itauma, koji je nakon borbe morao biti iznesen iz O2 Arene na nosilima, javio se putem društvenih mreža i čestitao hrvatskom boksaču

30.8.2026.
21:22
Sportski.net
Steven Paston, PA Images/Alamy/Profimedia
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Filip Hrgović je, unatoč činjenici da je bio izraziti autsajder, slavio protiv Mosesa Itaume i ponio titulu svjetskog teškaškog prvaka, a sada se po prvi put oglasio 21-godišnji Britanac.

Itauma, koji je nakon borbe morao biti iznesen iz O2 Arene na nosilima, javio se putem društvenih mreža i čestitao hrvatskom boksaču:

"Jednostavno nije bila moja večer. Imali smo veliki cilj, ali presudio je iskusniji protivnik. Čestitam Filipu Hrgoviću na pobjedi. Iako nisam uspio, vjerujem da sam stekao iskustvo koje će mi koristiti u budućim mečevima. Hvala svima u dvorani i pred ekranima, stvorili ste posebniju i energičniju atmosferu nego što sam očekivao. Bila je to je**no dobra borba. Hvala i Queensberryju i DAZN-u na organizaciji ovog spektakla", rekao je mladi boksač pa sve zaključio porukom: "Bog vas blagoslovio, čuvajte se, vratit ću se."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tunnel Culture (@tunnelculture)

Moses ItaumaFilip HrgovićIbf Pojas
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