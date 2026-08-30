Ugledni The Ring: 'Hrgovićevu bradu treba objesiti u Louvre'

Filip Hrgović je u noći sa subote na nedjelju pobijedio Mosesa Itaumu i učinio ono što nijedan Hrvat prije njega nije učinio. Postao je svjetski prvak u teškoj kategoriji i "okrunio" se IBF-ovim pojasom.

Velika je to čast za našeg boksača koji je kroz cijeli meč čuvao snagu protiv mladog Britanca, da bi na samom kraju devete runde došao do veličanstvene pobjede kojom je iznenadio cijeli svijet. A upravo je način na koji je Hrgović pobijedio ono što se treba istaknuti jer je, naizgled, sam predvidio takav rasplet.

Uoči borbe s "novim Tysonom", kako su Itaumu prozvali brojni britanski mediji, Hrgović je isticao svoju mogućnost primanja udaraca i svoju "čeličnu bradu" kao najveću prednost nad Itaumom, a upravo se to pokazalo kao ključno u velikom slavlju. Koliko je zapravo Hrgovićeva čelična brada utjecala na pobjedu najbolje govore riječi specijaliziranog boksačkog portala The Ring.

Oni su o Hrgovićevoj pobjedi napisali sljedeće: "HRGOVIĆEVU BRADU TREBALO BI IZLOŽITI U LOUVREU: Teško je uopće dočarati koliko je čistih udaraca Hrgović primio od Itaume, koji je gotovo sve do dramatičnog završetka zabijao snažne direktne ljevice u tijelo i razorne krošee u glavu. Hrgović je sličnu kaznu pretrpio i u ranoj fazi borbe protiv Daniela Duboisa, ali tada ga je koža izdala jer je u lipnju 2024. prvi i jedini put u karijeri poražen prekidom zbog posjekotina. Unatoč tome, njegova brada te večeri nije popustila, a nije ni sada, iako je u drugoj rundi završio u nokdaunu nakon kratkog desnog krošea."

Hrgovićeva se predikcija, dakle, pokazala točnom, a Itauma će morati naučiti primati udarce.

Sada Hrgovića čeka odmor, pa nove borbe. Naš je boksač izrazio želju da mu sljedeća borba bude protiv prvaka po WBO-u i jedine osobe koja ga je porazila u profesionalnoj karijeri, Daniela Duboisa, kao i protiv WBC-ova prvaka Agita Kabayela. Ipak, najizglednije je kako ga čeka susret s Kubancem Frankom Sanchezom.