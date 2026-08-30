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'E MOJ NARODE' /

Svećenik zgrožen prizorima sa sprovoda: 'Dok obitelj jeca, vi pričate o Marku Livaji i politici'

Svećenik zgrožen prizorima sa sprovoda: 'Dok obitelj jeca, vi pričate o Marku Livaji i politici'
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ističe da je sprovod ozbiljan i dostojanstven događaj kada se opraštamo od drage osobe, nekoga koga smo voljeli i tko je bio dio našeg života

30.8.2026.
17:23
danas.hr
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Hrvatski svećenik Stjepan Ivan Horvat oglasio se na društvenim mrežama zbog ponašanja ljudi koje sve češće primjećuje na sprovodima.

Tvrdi da dio okupljenih često, umjesto da  iskažu poštovanje prema pokojniku i njegovim najbližima, razgovaraju o politici, hrani, sportu ili cijenama. 

Ističe da je sprovod ozbiljan i dostojanstven događaj kada se opraštamo od drage osobe, nekoga koga smo voljeli i tko je bio dio našeg života.

'Razgovara se o formi Livaje'

"E moj narode... Sve češće svjedočim, kako dok obitelj jeca oko lijesa ljudi u okolini pričaju o tome kako se pravi ajvar, o Putinovim dvojnicima, o formi Livaje, o cijenama u Bolu na Braču, o promjeni formata najnovije Konzum aplikacije...", poručio je.

Ističe kako za priče i rasprave ima bvremena poslije, a za "sprovod treba imati srce".

"Dok vi pričate o tome je li 2 ili 3 posto soli u ajvaru, netko pored vas zauvijek se oprašta od svog oca. Dok se prepirete oko politike, netko oplakuje majku. Dok razglabate o Livaji, netko se rastaje od supruge ili djeteta. Zato budimo ljudi. Dođimo, molimo, poštujmo tišinu, iskažimo poštovanje", napisao je svećenik. 

SvećenikSprovodPonašanje
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