Svećenik zgrožen prizorima sa sprovoda: 'Dok obitelj jeca, vi pričate o Marku Livaji i politici'
Ističe da je sprovod ozbiljan i dostojanstven događaj kada se opraštamo od drage osobe, nekoga koga smo voljeli i tko je bio dio našeg života
Hrvatski svećenik Stjepan Ivan Horvat oglasio se na društvenim mrežama zbog ponašanja ljudi koje sve češće primjećuje na sprovodima.
Tvrdi da dio okupljenih često, umjesto da iskažu poštovanje prema pokojniku i njegovim najbližima, razgovaraju o politici, hrani, sportu ili cijenama.
Ističe da je sprovod ozbiljan i dostojanstven događaj kada se opraštamo od drage osobe, nekoga koga smo voljeli i tko je bio dio našeg života.
'Razgovara se o formi Livaje'
"E moj narode... Sve češće svjedočim, kako dok obitelj jeca oko lijesa ljudi u okolini pričaju o tome kako se pravi ajvar, o Putinovim dvojnicima, o formi Livaje, o cijenama u Bolu na Braču, o promjeni formata najnovije Konzum aplikacije...", poručio je.
Ističe kako za priče i rasprave ima bvremena poslije, a za "sprovod treba imati srce".
"Dok vi pričate o tome je li 2 ili 3 posto soli u ajvaru, netko pored vas zauvijek se oprašta od svog oca. Dok se prepirete oko politike, netko oplakuje majku. Dok razglabate o Livaji, netko se rastaje od supruge ili djeteta. Zato budimo ljudi. Dođimo, molimo, poštujmo tišinu, iskažimo poštovanje", napisao je svećenik.