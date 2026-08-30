Podmetnut požar na lokaciji koncerta Dine Merlina u Kraljevu: 'Ubačen je zapaljivi materijal'

Na lokaciji sportskog aerodroma u Kraljevu, gdje je za 5. rujna zakazan koncert bosanskohercegovačkog pjevača Dine Merlina (63), došlo je do incidenta u prijepodnevnim satima.

O događaju su se službeno oglasili organizatori, prenosi Informer.rs:

"Danas, dana 30.08.2026. godine u prijepodnevnim satima nepoznata je osoba zapalila dio objekta koji pripada Aero klubu Mihajlo Petrović iz Kraljeva, gdje je za 05.09.2026. godine zakazan koncert Dine Merlina. Postrojbe MUP-a Kraljevo izašle su na mjesto događaja zajedno s krim tehničarima PU Kraljevo, obavile očevid i utvrdile da je nepoznata osoba razbila vanjsko staklo i ubacila zapaljivi materijal te sastavile službenu zabilješku, o čemu je obaviješten dežurni javni tužitelj OJT Kraljevo."

Najavljene stroge mjere sigurnosti

Iz organizacijskog tima poručuju kako će poduzeti sve potrebne korake da se spriječe slični pokušaji te osigura potpuna sigurnost publike i imovine, naglašavajući da sam koncert ni u jednom trenutku nije doveden u pitanje te da će se održati prema planiranom rasporedu.

Najava Merlinova nastupa u Kraljevu u dijelu je javnosti proteklih dana izazvala burne reakcije, uz prosvjedne transparente i peticiju. S druge strane, organizatori pripremaju poseban program pa je tako predviđeno da pjevač pred samu svirku sleti na pistu sportskim zrakoplovom.