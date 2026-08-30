FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
INCIDENT UOČI NASTUPA /

Podmetnut požar na lokaciji koncerta Dine Merlina u Kraljevu: 'Ubačen je zapaljivi materijal'

Podmetnut požar na lokaciji koncerta Dine Merlina u Kraljevu: 'Ubačen je zapaljivi materijal'
×
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Nepoznati počinitelj razbio je staklo i ubacio zapaljivi materijal u objekt aerokluba, no organizacija tvrdi da nastup nije ugrožen

30.8.2026.
17:53
Hot.hr
Armin Durgut/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Na lokaciji sportskog aerodroma u Kraljevu, gdje je za 5. rujna zakazan koncert bosanskohercegovačkog pjevača Dine Merlina (63), došlo je do incidenta u prijepodnevnim satima.

O događaju su se službeno oglasili organizatori, prenosi Informer.rs:

"Danas, dana 30.08.2026. godine u prijepodnevnim satima nepoznata je osoba zapalila dio objekta koji pripada Aero klubu Mihajlo Petrović iz Kraljeva, gdje je za 05.09.2026. godine zakazan koncert Dine Merlina. Postrojbe MUP-a Kraljevo izašle su na mjesto događaja zajedno s krim tehničarima PU Kraljevo, obavile očevid i utvrdile da je nepoznata osoba razbila vanjsko staklo i ubacila zapaljivi materijal te sastavile službenu zabilješku, o čemu je obaviješten dežurni javni tužitelj OJT Kraljevo."

Najavljene stroge mjere sigurnosti

Iz organizacijskog tima poručuju kako će poduzeti sve potrebne korake da se spriječe slični pokušaji te osigura potpuna sigurnost publike i imovine, naglašavajući da sam koncert ni u jednom trenutku nije doveden u pitanje te da će se održati prema planiranom rasporedu.

Najava Merlinova nastupa u Kraljevu u dijelu je javnosti proteklih dana izazvala burne reakcije, uz prosvjedne transparente i peticiju. S druge strane, organizatori pripremaju poseban program pa je tako predviđeno da pjevač pred samu svirku sleti na pistu sportskim zrakoplovom.

Dino MerlinKraljevoPožar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike