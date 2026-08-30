Tko je Frank Sanchez? Hrgović ga ne želi, ali mora protiv njega braniti titulu

Nakon što je ispisao povijest i u Londonu nokautirao Mosesa Itaumu te postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji po IBF verziji, Filip Hrgović nije dugo čekao s objavom svojih planova.

Novi šampion želi mečeve za ujedinjenje titula, a na vrhu popisa želja su mu Daniel Dubois i Agit Kabayel. No, boksačka politika rijetko je jednostavna. Dok je Hrgović slavio, promotor Frank Warren potvrdio je ono što pravila nalažu: prvi obavezni izazivač za pojas je Kubanac Frank Sanchez. "Kakav Frank Sanchez? Želim ujedinjenje. On će pričekati", izjavio je Hrgović netom nakon meča, no čini se da boksač, kojeg je prvak tako otpisao, ipak neće tako lako odustati od prilike života. Tko je, dakle, čovjek koji stoji na putu Hrgovićevim snovima o apsolutnoj dominaciji?

Od Guantanama do Las Vegasa

Frank Sanchez Faure (34), poznat pod nadimkom "Kubanska Munja" (The Cuban Flash), borac je isklesan u surovim uvjetima. Rođen u Guantanamu na Kubi kao najmlađi od četvero braće i sestara, odrastao je u siromaštvu, a spas od teške svakodnevice pronašao je u boksačkoj dvorani s devet godina. Njegov talent bio je neupitan. Kao amater, ostvario je nevjerojatan omjer od 214 pobjeda i samo šest poraza, a vrhunac je dosegnuo 2015. godine kada je postao nacionalni prvak Kube. Na tom putu dvaput je pobijedio Erislandyja Savona, kasnijeg svjetskog prvaka, no tvrdi da su ga "političke igre" spriječile da ode na Olimpijske igre. Ta nepravda, zajedno sa željom za profesionalnom karijerom, natjerala ga je na drastičan korak. Godine 2016. pobjegao je s Kube, preko Meksika stigao do Miamija, a zatim i do Las Vegasa, svjetske boksačke meke, gdje je u rujnu 2017. započeo svoj profesionalni put.

Bljesak na profesionalnoj sceni

Svoj nadimak nije dobio slučajno. Izuzetna brzina ruku i kretanje za teškaša, u kombinaciji s tehničkom vještinom izbrušenom u kubanskoj školi boksa, brzo su ga vinuli u vrh kategorije. Nakon niza pobjeda protiv slabije rangiranih protivnika, prva prava potvrda kvalitete stigla je u listopadu 2021. godine. U Las Vegasu, na uvodnom programu spektakla između Tysona Furyja i Deontaya Wildera, Sanchez se suočio s tada također neporaženim nigerijskim nokauterom Efeom Ajagbom. U meču koji ga je predstavio svjetskoj publici, Sanchez je dominirao. Superiornom boksačkom vještinom držao je moćnog Ajagbu na distanci, frustrirao ga i u sedmoj rundi poslao na pod, osiguravši uvjerljivu pobjedu jednoglasnom odlukom sudaca. Taj trijumf pretvorio ga je iz perspektivnog borca u legitimnog izazivača za svjetski naslov.

Bolan poraz i ekspresan povratak

Sanchezov put prema vrhu nije bio bez prepreka. Svoj jedini poraz u karijeri doživio je u svibnju 2024. u Rijadu, i to od čovjeka kojeg Hrgović sada javno proziva - Agita Kabayela. Nijemac ga je deklasirao i zaustavio nokautom u sedmoj rundi, nanijevši mu težak udarac ambicijama. Ipak, Kubanac je pokazao mentalnu čvrstinu. Vratio se u ring u svibnju ove godine i u borbi za status IBF-ovog obaveznog izazivača brutalno nokautirao Amerikanca Richarda Torreza već u drugoj rundi. Sa 193 centimetra visine i rasponom ruku od 198 centimetara, Sanchez je borac impresivnih fizičkih predispozicija, ali i tehnički potkovan protivnik s profesionalnim omjerom od 26 pobjeda (19 nokautom) i jednim porazom.

Iako ga Filip Hrgović trenutno ne vidi kao prioritet, pravila su jasna. Frank Sanchez je plaćen da se skloni u stranu i dopusti meč Hrgovića i Itaume, uz garanciju da će se boriti s pobjednikom. Njegova pozicija IBF-ovog izazivača broj jedan čini ga neizbježnom preprekom. Dok hrvatski prvak sanja o ujedinjenju pojaseva, tihi i opasni Kubanac čeka svoju priliku - priliku koju je zaslužio i koju, po svemu sudeći, namjerava iskoristiti. Prva obrana naslova za Filipa Hrgovića bit će stoga puno više od usputne borbe; bit će to test protiv gladnog i iznimno vještog boksača koji ima sve što je potrebno da pomrsi račune novom kralju teške kategorije.