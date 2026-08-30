Preminuo legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Jimmy Stanić: 'Pravi zagrebački gospon'
Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka, a u siječnju je proslavio 97. rođendan
U 98. godini preminuo je Stjepan Jimmy Stanić, jedan od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenika.
Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka, a u siječnju je proslavio 97. rođendan.
Stjepan Jimmy Stanić rođen je u Zagrebu 1929., glazbom se bavio od najranije mladosti, uz pjevačku karijeru svirao je gitaru i kontrabas.
Neprocjenjiva ostavština
Jimmy Stanić cijeli je život bio vjeran onome što je najviše volio, a to su glazba i nastupi pred publikom. Iza njega je ostala karijera duga više od sedam desetljeća.
Svojim prepoznatljivim glasom, ali i šarmom te smislom za humor Jimmy je osvojio generacije.
Glazbom se počeo baviti još u mladosti, a uz pjevačku karijeru svirao je gitaru i kontrabas.
U svojoj dugoj umjetničkoj karijeri pokazao je nevjerojatnu sposobnost prilagođavanja različitim vremenima i glazbenim trendovima i tako uspio ono što rijetkima polazi za rukom - trajati više od sedam desetljeća.
Publika će ga pamtiti po brojnim pjesmama kao što su "Kukavica", "Prolazi sve", "Moja kobila Suzy" i nezaobilazni "Dimnjačar", koji je izvodio sa suprugom Barbarom.
'Pravi zagrebački gospon'
I naši čitatelji na društvenim mrežama opraštaju se od legendarnog glazbenika:
"Legendo, purgeru dragi i veliki gospodine. Počivaj u miru Božjem nedostajati će nam tvoj divan glas i smisao za humor.", "Dobri Jimmy Stanić, počivao u miru."
"Gospodin, zabavljač, pjevač, humorista, LEGENDARNI neponovljen ĐIMI !!!! Počivao u miru."
"Bio je još dio starog Zagreba, gospodin, počivao u miru."
"Pravi zagrebački gospon. Imao sam čast u nekoliko navrata kao tinejdžer popričati sa njim. Neka mu je laka hrvatska zemlja."