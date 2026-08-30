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U 98. GODINI /

Preminuo legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Jimmy Stanić: 'Pravi zagrebački gospon'

Preminuo legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Jimmy Stanić: 'Pravi zagrebački gospon'
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Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka, a u siječnju je proslavio 97. rođendan

30.8.2026.
19:19
Hot.hr
Josip Mikacic/PIXSELL
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U 98. godini preminuo je Stjepan Jimmy Stanić, jedan od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenika.

Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka, a u siječnju je proslavio 97. rođendan.

Stjepan Jimmy Stanić rođen je u Zagrebu 1929., glazbom se bavio od najranije mladosti, uz pjevačku karijeru svirao je gitaru i kontrabas.

Neprocjenjiva ostavština

Jimmy Stanić cijeli je život bio vjeran onome što je najviše volio, a to su glazba i nastupi pred publikom. Iza njega je ostala karijera duga više od sedam desetljeća.

Svojim prepoznatljivim glasom, ali i šarmom te smislom za humor Jimmy je osvojio generacije.

Glazbom se počeo baviti još u mladosti, a uz pjevačku karijeru svirao je gitaru i kontrabas.

U svojoj dugoj umjetničkoj karijeri pokazao je nevjerojatnu sposobnost prilagođavanja različitim vremenima i glazbenim trendovima i tako uspio ono što rijetkima polazi za rukom - trajati više od sedam desetljeća.

Publika će ga pamtiti po brojnim pjesmama kao što su "Kukavica", "Prolazi sve", "Moja kobila Suzy" i nezaobilazni "Dimnjačar", koji je izvodio sa suprugom Barbarom.

'Pravi zagrebački gospon'

I naši čitatelji na društvenim mrežama opraštaju se od legendarnog glazbenika: 

"Legendo, purgeru dragi i veliki gospodine. Počivaj u miru Božjem nedostajati će nam tvoj divan glas i smisao za humor.", "Dobri Jimmy Stanić, počivao u miru."

"Gospodin, zabavljač, pjevač, humorista, LEGENDARNI neponovljen ĐIMI !!!! Počivao u miru."

"Bio je još dio starog Zagreba, gospodin, počivao u miru."

"Pravi zagrebački gospon. Imao sam čast u nekoliko navrata kao tinejdžer popričati sa njim. Neka mu je laka hrvatska zemlja."

Jimmy StanićPreminuo
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