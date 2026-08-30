Dinamov europski protivnik u nadoknadi stigao do pobjede protiv novog prvoligaša

U dramatičnoj završnici susreta drugog kola francuske Ligue 1 nogometaši Rennesa su na domaćem terenu pobijedili Le Mans s 3-2.

Rennes je imao odličan ulaz u susret te je poveo golom Lepaula već u petoj minuti. Novi korak prema pobjedi napravio je u 26. kada je Rongier povećao na 2-0. Gosti su se uspjeli vratiti i to zahvaljujući Mafouteu, dvostrukom strijelcu, koji je u 30. smanjio na 1-2, dok je u 54. minuti pogodio s bijele točke za 2-2.

Le Mans je sve do 96. minute čuvao bod u džepu, premda je od 68. imao igrača manje nakon isključenja Sidibea. Tada je Lepaul zabio svoj drugi gol ove nedjelje, realizirao je jedanaesterac za konačno slavlje Rennesa od 3-2. Do kraja utakmice Le Mans je dobio i jedanaesterac u 13. minuti sudačke nadoknade, no sudac je nakon VAR provjere odlučio kako nije bilo dovoljnog intenziteta pri kontaktu.

Dodajemo kako za Le Mans igra i posuđeni Dinamov branič Raul Torrente, no on nije ulazio u igru.