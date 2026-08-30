Kopirali Hrgovića i Itaumu: Potukli se među gledateljima tijekom borbe za naslov

Filip Hrgović je u spektakularnom meču u londonskoj O2 Areni slavio protiv Mosesa Itaume i odnio titulu svjetskog teškaškog prvaka po IBF verziji.

Bila je to uzbudljiva borba u kojoj su oba borca dala sve od sebe, a u kojoj je hrvatski borac slavio prekidom u devetoj rundi.

No, borba nije bila samo u ringu, već i van njega. To se vidi na videu koji je nakon borbe počeo kružiti društvenim mrežama, a koji prikazuje nekoliko članova publike kako razmjenjuju udarce tijekom borbe za IBF-ov naslov.

Izgledno je da su sudionici bili pod utjecajem, a sve se brzo završilo dolaskom sigurnosnog osoblja.