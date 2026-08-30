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Kopirali Hrgovića i Itaumu: Potukli se među gledateljima tijekom borbe za naslov

Kopirali Hrgovića i Itaumu: Potukli se među gledateljima tijekom borbe za naslov
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Foto: Steven Paston/PA Images/Profimedia

Izgledno je da su sudionici bili pod utjecajem, a sve se brzo završilo dolaskom sigurnosnog osoblja.

30.8.2026.
18:57
Sportski.net
Steven Paston/PA Images/Profimedia
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Filip Hrgović je u spektakularnom meču u londonskoj O2 Areni slavio protiv Mosesa Itaume i odnio titulu svjetskog teškaškog prvaka po IBF verziji.

Bila je to uzbudljiva borba u kojoj su oba borca dala sve od sebe, a u kojoj je hrvatski borac slavio prekidom u devetoj rundi.

No, borba nije bila samo u ringu, već i van njega. To se vidi na videu koji je nakon borbe počeo kružiti društvenim mrežama, a koji prikazuje nekoliko članova publike kako razmjenjuju udarce tijekom borbe za IBF-ov naslov.

Izgledno je da su sudionici bili pod utjecajem, a sve se brzo završilo dolaskom sigurnosnog osoblja.

@zelenchuk_official #TheO2 #heavyweight #HrgovicItauma #knockout #boxingnews ♬ оригінальний аудіозапис - zelenchuk_ofc. Лисий з тіктоку

Filip HrgovićMoses Itauma
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